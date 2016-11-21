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Эксперт объяснил, почему украинцы не соберутся на третий Майдан

Киев • УНН

 • 11953 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Риск третьего Майдана есть, но большинство людей из-за недоверия к украинским политикам не выйдет на улицы. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Владимир Фесенко.

Эксперт объяснил, почему украинцы не соберутся на третий Майдан

"Сейчас есть такой дополнительный фактор недовольства и раздражения как шокирующие тарифы. Вот это есть проблема. Однако, как показала прошедшая неделя, люди скорее не будут платить, но, не думаю, что большинство пойдет на улицу. Тогда (в 2013 году - ред.) было огромное недовольство властью, но была положительная альтернатива и надежды, связанные с оппозицией... Сейчас недовольство властью есть, но есть одновременное недоверие ко всем политикам. Нынешняя ситуация такова, что две трети украинцев сейчас никому не доверяют ни одной политической силе и ни одному лидеру, они не пойдут на улицу ради политических требований", - отметил В.Фесенко.

По его словам, риск третьего Майдана есть, но значительная часть людей, по опыту последних двух-трех лет, понимает, что сам по себе Майдан не гарантирует положительных изменений, а вот разрушительную силу будет иметь.

"Сейчас, теоретически, он (третий Майдан) возможен, а вот практически... у меня есть сомнения. Вот скинут Порошенко, Гройсмана и вполне реальный тогда хаос, безвластие и это гораздо хуже, чем нынешняя ситуация. Большинство это понимает и люди не хотят кого-то приводить к власти с непонятно какими последствиями. Поэтому этот фактор недоверия, разочарования во всех, я думаю, что это главная причина, которая работает против нового Майдана", - сказал он.

По мнению политолога, третий Майдан мог быть более реальным где-то в 2014 году, когда были военные поражения на фронте или в начале 2015 года, когда гривна обвалилась.

"Тогда риски Майдана были гораздо большими. Сейчас, по моему мнению, совсем другая социально-психологическая ситуация, чем была, например, в конце 2013 года", - подытожил он.

Справка УНН: Революция Достоинства - политические и общественные изменения в Украине с 21 ноября 2013 до февраля 2014 года, вызванные уходом политического руководства страны от законодательно закрепленного курса на Европейскую интеграцию и последующим противодействием этому курсу.

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