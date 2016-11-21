Експерт пояснив, чому українці не зберуться на третій Майдан

"Зараз є додатковий чинник незадоволення і роздратування як шокуючі тарифи. От це є проблема. Проте, як засвідчив минулий тиждень, люди скоріше не будуть платити, але, не думаю, що більшість піде на вулицю. Тоді (у 2013 році - ред.) було величезне незадоволення владою, але була позитивна альтернатива і сподівання, пов’язані з опозицією... Зараз незадоволення владою є, але є одночасна недовіра до всіх політиків. Нинішня ситуація така, що дві третини українців зараз нікому не довіряють, жодній політичній силі і жодному лідеру, вони не підуть на вулицю заради політичних вимог", - зазначив В.Фесенко.

За його словами, ризик третього Майдану є, але значна частина людей, за досвідом останніх двох-трьох років, розуміють, що сам по собі Майдан не гарантує позитивних змін, а от руйнівну силу матиме.

"Зараз, теоретично, він (третій Майдан) можливий, а от практично... в мене є сумніви. От скинуть Порошенка, Гройсмана і цілком реальний тоді хаос, безвладдя і це набагато гірше, ніж нинішня ситуація. Більшість це розуміє і люди не хочуть когось приводити до влади із незрозуміло якими наслідками. Тож цей чинник недовіри, розчарування в усіх, я думаю, що це головна причина, яка працює проти нового майдану", - сказав він.

На думку політолога, третій Майдан міг бути більш реальним десь в 2014 році, коли були військові поразки на фронті або на початку 2015 року, коли гривня обвалилась.

"Тоді ризики Майдану були набагато більшими. Зараз, на мою думку, зовсім інша соціально-психологічна ситуація, ніж була, наприклад, наприкінці 2013 року", - підсумував він.

Довідка УНН: Революція Гідності - політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на Європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому курсу.