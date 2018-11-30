Эксперт пояснил, почему инвесторы предпочитают первичный рынок жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Первичный рынок жилой недвижимости выигрывает на фоне вторичного не только стоимостью квадратного метра, но и качеством. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Виктор Несин.
Эксперт отмечает, что в этом году первичный рынок был гораздо активнее чем вторичный.
“При чем, такая тенденция была по всей Украине. Я думаю, что это, в первую очередь, связано с тем, что первичный рынок — это новое жилье, новые дома, новые коммуникации, чистые подъезды, и ниже цена за квадратный метр, чем на вторичном рынке”, — пояснил эксперт причину роста активности именно на первичном рынке.
Что касается прогноза на следующий год, то эксперт считает, что если курс доллара не превысит 30 грн, то не стоит ожидать резких изменений ситуации на рынке новостроек.
УНН сообщал, что в данный момент до трех четвертей сделок на рынке жилой недвижимости приходятся на первичку. Этому способствуют, не только новые коммуникации, энергосберегающие технологии, стоимость, но и финансовые инструменты, которые в данный момент предлагают застройщики. Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня не имея полной суммы или купить квартиру большей площади.
В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” предлагает на выбор три программы с разными банками (это “Кристалбанк”, “Укргазбанк” и “Глобус”). Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру — в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.
Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.