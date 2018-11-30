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Експерт пояснив, чому інвестори надають перевагу первинному ринку житла

Експерт пояснив, чому інвестори надають перевагу первинному ринку житла

Київ • УНН

 • 7912 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Первинний ринок житлової нерухомості виграє на тлі вторинного не тільки вартістю квадратного метра, а й якістю. Про це в коментарі УНН розповів експерт з нерухомості Віктор Несін.

Експерт зазначає, що в цьому році первинний ринок був набагато активнішим за вторинний.

"При чому, така тенденція була по всій Україні. Я думаю, що це, в першу чергу, пов'язано з тим, що первинний ринок - це нове житло, нові будинки, нові комунікації, чисті під'їзи, і нижча ціна за квадратний метр, ніж на вторинному ринку", - пояснив експерт причину зростання активності саме на первинному ринку.

Що стосується прогнозу на наступний рік, то експерт вважає, що якщо курс долара не перевищить 30 грн, то не варто очікувати різких змін ситуації на ринку новобудов.

УНН повідомляв, що в даний момент до трьох чвертей угод на ринку житлової нерухомості припадають на первинку. Цьому сприяють, не тільки нові комунікації, енергозберігаючі технології, вартість, а й фінансові інструменти, які в даний момент пропонують забудовники. Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні не маючи повної суми або купити квартиру більшої площі.

В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує на вибір три програми з різними банками (це "Крісталбанк", "Укргазбанк" і "Глобус"). Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру - в розмірі від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.

Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи тільки надійних.

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