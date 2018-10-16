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Эксперт пояснила, как правильно инвестировать в "первичку"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Существуют два основных вида инвестиций в жилую недвижимость на первичном рынке - покупка квартир с целью перепродажи и под аренду. Чтобы не потерять деньги, инвесторам необходимо учесть много нюансов, идет речь в статье издания "Деловая столица", пишет УНН.

Спрос на недвижимость остается по-прежнему высоким, а часть покупателей приобретает квартиры с целью заработать на них. В то же время при инвестировании необходимо учесть целый ряд факторов. Как именно инвестировать в "первичку", объяснила директор департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова.

Первый вопрос, который возникает у потенциального инвестора, - какой суммой нужно располагать, чтобы рискнуть инвестировать в недвижимость. К примеру, для покупки квартиры на Соломенке в ЖК "Медовый" достаточно порядка 540 тыс. грн, спустя год она будет стоить 624 тыс. грн.

"Если покупатель инвестирует всю сумму еще на старте, то, получив скидку от застройщика в размере 10%, он уже сэкономил, а значит, заработал", - объясняет директор департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова.

Эксперт уверена, что в данном случае инвестировать в квартиру можно, имея на руках только 30% от цены, а недостающую сумму выплачивать в рассрочку. Заработок в конечном итоге все равно будет, но меньше, потому что стоимость остатка не фиксируется и цена на квадрат вырастет.

"Стартовая цена, которую предлагают при открытии продаж в новостройке, всегда самая низкая и с течением времени будет только повышаться", - добавляет она.

Кроме низкой цены, по словам Татьяны Марковой, у инвестора на начальном этапе еще есть и самый большой выбор планировок квартир и самая лояльная скидка при полной оплате. Среди факторов, которые помогут инвестору заработать, эксперт называет правильный выбор места расположения и ликвидности будущего объекта, концепции жилищного комплекса. На конечной стоимости построенного жилья также скажется уровень развития транспортной и социально-бытовой инфраструктуры района. Увеличить стоимость и ликвидность построенной квартиры инвестор может и в том случае, если, например, сделает в ней востребованный рынком ремонт.

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