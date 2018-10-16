Експерт пояснила, як правильно інвестувати у "первинку"

ukru
Ексклюзив
15:27 • 49911 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 90186 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 133090 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 111754 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 104427 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112108 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 135319 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74788 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83183 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 173191 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.8 м/с
75 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 57641 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 119726 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 102603 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 80033 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 78197 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 133087 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 135318 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 173187 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 513885 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 593528 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 564 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 21719 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 22552 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 30944 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 57639 перегляди
Актуальне
Експерт пояснила, як правильно інвестувати у "первинку"

Експерт пояснила, як правильно інвестувати у "первинку"

Київ • УНН

 • 4170 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Існують два основних види інвестицій у житлову нерухомість на первинному ринку - купівля квартир з метою перепродажу і під оренду. Щоб не втратити гроші, інвесторам необхідно врахувати багато нюансів, йдеться у статті видання "Деловая столица", пише УНН.

Попит на нерухомість залишається як і раніше високим, а частина покупців купує квартири з метою заробити на них. У той же час при інвестуванні необхідно врахувати низку факторів. Як саме інвестувати у "первинку", пояснила директор департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова.

Перше питання, яке виникає у потенційного інвестора, - яку суму потрібно мати у своєму розпорядженні, щоб ризикнути інвестувати у нерухомість. Наприклад, для купівлі квартири на Солом'янці у ЖК "Медовий" досить близько 540 тис. грн, через рік вона буде коштувати 624 тис. грн.

"Якщо покупець інвестує всю суму ще на старті, то, отримавши знижку від забудовника обсягом 10%, він вже заощадив, а значить, заробив", - пояснює директор департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова.

Експерт впевнена, що у такому випадку інвестувати у квартиру можна, маючи на руках лише 30% від ціни, а решту суми виплачувати у розстрочку. Заробіток у підсумку все одно буде, але меншим, тому що вартість залишку не фіксується і ціна на квадрат виросте.

"Стартова ціна, яку пропонують при відкритті продажів у новобудові, завжди найнижча і з плином часу буде лише підвищуватися", - додає вона.

Крім низької ціни, за словами Тетяни Маркової, у інвестора на початковому етапі ще є і найбільший вибір планувань квартир і найлояльніша знижка при повній оплаті. Серед факторів, які допоможуть інвестору заробити, експерт називає правильний вибір місця розташування і ліквідності майбутнього об'єкта, концепції житлового комплексу. На кінцевій вартості побудованого житла також позначиться рівень розвитку транспортної та соціально-побутової інфраструктури району. Збільшити вартість і ліквідність побудованої квартири інвестор може і у тому випадку, якщо, наприклад, зробить у ній затребуваний ринком ремонт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$88,256.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,089.04