Эксперт: покупка жилья на первичке – один из немногих способов сохранить капитал
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Позитивная динамика на рынке первичной недвижимости имеет экономическое объяснение – покупка жилья от застройщика это еще и возможность сохранить, а вероятно еще и приумножить капитал. Такое мнение высказал эксперт по недвижимости Эдуард Бразас, сообщает УНН со ссылкой на 24 канал.
По словам эксперта застройщики борются за площадки под новые объекты.
"Более 400 объектов на рынке Киева и еще более 300 на рынке Украины – вот это те цифры, где ведутся продажи. Это – больше, чем в 2017 году процентов на 20", - подсчитал эксперт.
Бразас отмечает, что рынок жилой застройки развивается весьма активно.
"Они действительно активно строят и этому есть разумное экономическое объяснение. Первичная недвижимость – один из немногих способов, где можно попробовать сохранить свой капитал или даже приумножить его", – пояснил Бразас.
Как сообщал УНН, аналитики отмечают, что чаще всего с инвестиционной целью приобретают однокомнатные квартиры. В настоящее время продажи однокомнатных квартир в общей структуре продаж составляют 60-65%. И треть из них приобретаются именно как инвестиция с целью последующей продажи по более высокой цене или для дальнейшей сдачи в аренду.
Как рассказала УНН директор Департамента продаж и маркетинга ХК “Киевгорстрой” Татьяна Маркова, выгоднее всего инвестировать на начальном этапе строительства — тогда и выбор планировок больше, и цена ниже. На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже “вторички” — до 40%.
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При этом, “Киевгорстрой” представляет такие условия при которых инвестировать можно, имея лишь 30% от стоимости жилья. Недостающую сумму выплачивать в рассрочку.