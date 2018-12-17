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Эксперт: покупка жилья на первичке – один из немногих способов сохранить капитал

Киев • УНН

 • 5061 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Позитивная динамика на рынке первичной недвижимости имеет экономическое объяснение – покупка жилья от застройщика это еще и возможность сохранить, а вероятно еще и приумножить капитал. Такое мнение высказал эксперт по недвижимости Эдуард Бразас, сообщает УНН со ссылкой на 24 канал.

Эксперт: покупка жилья на первичке – один из немногих способов сохранить капитал

По словам эксперта застройщики борются за площадки под новые объекты.

"Более 400 объектов на рынке Киева и еще более 300 на рынке Украины – вот это те цифры, где ведутся продажи. Это – больше, чем в 2017 году процентов на 20", - подсчитал эксперт.

Бразас отмечает, что рынок жилой застройки развивается весьма активно.

"Они действительно активно строят и этому есть разумное экономическое объяснение. Первичная недвижимость – один из немногих способов, где можно попробовать сохранить свой капитал или даже приумножить его", – пояснил Бразас.

Как сообщал УНН, аналитики отмечают, что чаще всего с инвестиционной целью приобретают однокомнатные квартиры. В настоящее время продажи однокомнатных квартир в общей структуре продаж составляют 60-65%. И треть из них приобретаются именно как инвестиция с целью последующей продажи по более высокой цене или для дальнейшей сдачи в аренду.

Как рассказала УНН директор Департамента продаж и маркетинга ХК “Киевгорстрой” Татьяна Маркова, выгоднее всего инвестировать  на начальном этапе строительства — тогда и выбор планировок больше, и цена ниже. На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже “вторички” — до 40%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт назвал шаги, необходимые для роста объемов инвестиций в строительство

При этом, “Киевгорстрой” представляет такие условия при которых инвестировать можно, имея лишь 30% от стоимости жилья. Недостающую сумму выплачивать в рассрочку.

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