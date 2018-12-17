Експерт: покупка житла на первинному ринку - один з небагатьох способів зберегти капітал

За словами експерта забудовники борються за майданчики під нові об'єкти.



"Понад 400 об'єктів на ринку Києва і ще більше 300 на ринку України - ось це ті цифри, де ведуться продажі. Це - більше, ніж у 2017 році відсотків на 20", - підрахував експерт.



Бразас відзначає, що ринок житлової забудови розвивається досить активно.



"Вони дійсно активно будують і цьому є розумне економічне пояснення. Первинна нерухомість - один з небагатьох способів, де можна спробувати зберегти свій капітал або навіть примножити його", - пояснив Бразас.



Як повідомляв УНН, аналітики відзначають, що найчастіше з інвестиційною метою купують однокімнатні квартири. В даний час продажу однокімнатних квартир в загальній структурі продажів складають 60-65%. І третина з них купуються саме як інвестиція з метою подальшого продажу за вищою ціною або для подальшої здачі в оренду.



Як розповіла УНН директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більше, і ціна нижча. На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%.



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При цьому, "Київміськбуд" представляє такі умови при яких інвестувати можна, маючи лише 30% від вартості житла. Відсутню суму виплачувати в розстрочку.