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Експерт: покупка житла на первинному ринку - один з небагатьох способів зберегти капітал

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Позитивна динаміка на ринку первинної нерухомості має економічне пояснення - покупка житла від забудовника це ще і можливість зберегти, а ймовірно ще й примножити капітал. Таку думку висловив експерт з нерухомості Едуард Бразас, повідомляє УНН з посиланням на 24 канал.

Експерт: покупка житла на первинному ринку - один з небагатьох способів зберегти капітал

За словами експерта забудовники борються за майданчики під нові об'єкти.

"Понад 400 об'єктів на ринку Києва і ще більше 300 на ринку України - ось це ті цифри, де ведуться продажі. Це - більше, ніж у 2017 році відсотків на 20", - підрахував експерт.

Бразас відзначає, що ринок житлової забудови розвивається досить активно.

"Вони дійсно активно будують і цьому є розумне економічне пояснення. Первинна нерухомість - один з небагатьох способів, де можна спробувати зберегти свій капітал або навіть примножити його", - пояснив Бразас.

Як повідомляв УНН, аналітики відзначають, що найчастіше з інвестиційною метою купують однокімнатні квартири. В даний час продажу однокімнатних квартир в загальній структурі продажів складають 60-65%. І третина з них купуються саме як інвестиція з метою подальшого продажу за вищою ціною або для подальшої здачі в оренду.

Як розповіла УНН директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більше, і ціна нижча. На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт назвав кроки, необхідні для росту обсягів інвестицій в будівництво

При цьому, "Київміськбуд" представляє такі умови при яких інвестувати можна, маючи лише 30% від вартості житла. Відсутню суму виплачувати в розстрочку.

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