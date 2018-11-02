Эксперт: покупатель ценит комфорт и новую инфраструктуру больше, чем место расположение жилья

В октябре 2018 года самые доступные по цене квартиры в Киеве – объекты в новых жилых комплексах. За 1-комнатную квартиру (27 кв. м) на бульваре Верховной Рады покупатели заплатили 21 500 долларов, а за "единичку" на пр. Глушкова (37 кв. м) – 28 000 долл.

"В октябре вырос спрос на квартиры в новых домах. При этом жилье в новостройках в спальных районах (с хорошими качественными характеристиками) и в старом жилом фонде недалеко от центра стоит практически одинаково. Комфорт, инфраструктура, новые коммуникации, которые являются конкурентным преимуществом новостроек, ценятся сегодня покупателями больше, чем месторасположение", – рассказала эксперт по недвижимости Елена Биберова.

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Эксперты говорят об активизации рынка жилой недвижимости за счет возрастающего интереса к квартирам в новостройках. Подтверждают это и сами строительные компании. По данным застройщиков, продажи жилья на первичном рынке выросли на 25% по итогам третьего квартала 2018 года. Первичный рынок жилья пользуется большей популярностью, чем вторичный. Способствует этому более высокое качество и комфортность жилья в новостройках, а также представление застройщиками финансовых инструментов, делающих возможным покупку жилья в рассрочку или же в кредит.

Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает инвестору рассрочку, ипотеку, а также скидки при условии стопроцентной оплаты. При приобретении квартиры в рассрочку, как пояснили в "Киевгорстрое", инвестору нужно оплатить только первый взнос - 30% от стоимости недвижимости, а остаток суммы распределяется до конца строительства.

Срок выплаты рассрочки формируют по определенному графику, который предлагает застройщик для того, чтобы эффективно осуществлять строительство объекта и выполнять свои обязательства перед инвесторами. Также могут быть и индивидуальные графики выплаты рассрочки для клиента.