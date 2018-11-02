Експерт: покупець цінує комфорт і нову інфраструктуру більше, ніж місце розташування житла

У жовтні 2018 року найдоступніші за ціною квартири у Києві - об'єкти у нових житлових комплексах. За 1-кімнатну квартиру (27 кв. м) на бульварі Верховної Ради покупці заплатили 21 500 доларів, а за "одиничку" на пр. Глушкова (37 кв. м) - 28 000 дол.

"У жовтні виріс попит на квартири у нових будинках. При цьому житло у новобудовах у спальних районах (з хорошими якісними характеристиками) і у старому житловому фонді недалеко від центру стоїть практично однаково. Комфорт, інфраструктура, нові комунікації, які є конкурентною перевагою новобудов, цінуються сьогодні покупцями більше, ніж місце розташування", - розповіла експерт з нерухомості Олена Біберова.

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Експерти кажуть про активізацію ринку житлової нерухомості за рахунок зростаючого інтересу до квартир у новобудовах. Підтверджують це і самі будівельні компанії. За даними забудовників, продажі житла на первинному ринку виросли на 25% за підсумками третього кварталу 2018 року. Первинний ринок житла користується більшою популярністю, ніж вторинний. Сприяє цьому більш висока якість і комфортність житла у новобудовах, а також надання забудовниками фінансових інструментів, які роблять можливим покупку житла у розстрочку або ж у кредит.

Наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує інвестору розстрочку, іпотеку, а також знижки за умови стовідсоткової оплати. При придбанні квартири у розстрочку, як пояснили у "Київміськбуді", інвестору потрібно оплатити лише перший внесок - 30% від вартості нерухомості, а залишок суми розподіляється до кінця будівництва.

Термін виплати розстрочки формують за певним графіком, який пропонує забудовник для того, щоб ефективно здійснювати будівництво об'єкта і виконувати свої зобов'язання перед інвесторами. Також можуть бути і індивідуальні графіки виплати розстрочки для клієнта.