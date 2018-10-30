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Аналитики описали идеальную квартиру на рынке жилой недвижимости столицы

Аналитики описали идеальную квартиру на рынке жилой недвижимости столицы

Киев  •  УНН

 • 29160 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Самыми затребованными на рынке жилой недвижимости столицы остаются однокомнатные квартиры. Аналитики дополнили описание самого востребованного жилья, опросив представителей застройщиков о том, какие квартиры пользуются наибольшим спросом. Об этом идет речь в статье издания КиевВласть, пишет УНН.

Спрос в бюджетном сегменте, по данным эксперта по недвижимости Ярославы Чапко, по-прежнему концентрируется на 1-комнатных квартирах, хотя в этом году продолжается тренд роста спроса на 2-комнатные квартиры.

Несмотря на сложившееся деление квартир на 1-2-3-комнатные, многие девелоперы уже перешли к 1-2-3- спальным квартирам, что принципиально меняет подход покупателей к выбору квартир. Если ранее 1-комнатные квартиры рассматривались как жилье для одного-двух человек, то сегодняшние планировочные решения позволяют в той же площади полноценно разместить семью из трех человек. Если ранее 2-комнатная квартира площадью 60 кв. м состояла из кухни, гостиной и спальни, то сегодня в тех же 60 кв. м девелоперы проектируют две удобные спальни и большую зону кухни-столовой-гостиной.

Наиболее востребованная площадь квартир - 50-65 кв. м.

Девелоперы в борьбе за покупателя чутко реагируют на актуальный спрос. В киевских новостройках наиболее емкого рыночного сегмента комфорт-класса распределение квартир выглядит следующим образом: доля "однушек" - около 50-60%, "двушки" - около трети всего предложения, а "трешек" всего до 10%. Еще меньше доля 4-, 5-комнатных, двухуровневых и подобных квартир.

Что касается размеров самого востребованного жилья, то, как сообщается в статье, 62% 1-комнатных квартир в новостройках Киева имеют площадь от 35 до 50 кв. м, средний размер таких квартир - 43 кв. м. В классах "эконом" и "комфорт" площадь средней 1-комнатной квартиры - около 40 кв. м, в классе "бизнес" - 47 кв. м.

Итак, исходя из приведенных выше данных, сегодня идеальная квартира в пределах Киева, которая может стать хитом продаж, выглядит примерно так: 1-комнатная, в жилом комплексе комфорт-класса, площадью 40 кв. м, стоимостью до 21 000 грн. за 1 кв. м.

Напомним, с начала 2018 года в Украине выросла средняя площадь сдаваемой в эксплуатацию квартиры: в текущем году средняя площадь квартиры составляла 87,5 кв. м, а в 2017 году - 78,6 кв. м. Это, а также оценка девелоперов относительно того, какие квартиры наиболее затребованы на рынке, свидетельствует о том, что снижается спрос на так называемые смарт-квартиры.

Как сообщал УНН, не все застройщики проектировали в возводимых домах квартиры с критически маленькой площадью. Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" не предлагает квартиры площадью 18-20 кв. м. В компании напоминают, что такая маленькая площадь является нарушением санитарных норм. В "Киевгорстрое" считают оптимальной площадью для однокомнатной квартиры для комфортного проживания не менее 35 квадратных метров, а двухкомнатной - около 60 кв. м, что соответствует существующему на рынку спросу.

Украинские Национальные Новости

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