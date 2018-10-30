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Аналітики описали ідеальну квартиру на ринку житлової нерухомості столиці

Аналітики описали ідеальну квартиру на ринку житлової нерухомості столиці

Київ • УНН

 • 29163 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Найбільш затребуваними на ринку житлової нерухомості столиці залишаються однокімнатні квартири. Аналітики доповнили опис самого затребуваного житла, опитавши представників забудовників про те, які квартири мають найбільший попит. Про це йдеться в статті видання КиевВласть, пише УНН.

Попит у бюджетному сегменті, за даними експерта з нерухомості Ярослави Чапко, як і раніше концентрується на 1-кімнатних квартирах, хоча цього року продовжується тренд зростання попиту на 2-кімнатні квартири.

Незважаючи на сформований розподіл квартир на 1-2-3-кімнатні, багато девелоперів уже перейшли до 1-2-3- спальних квартир, що принципово змінює підхід покупців до вибору квартир. Якщо раніше 1-кімнатні квартири розглядалися як житло для одного-двох людей, то сьогоднішні планувальні рішення дозволяють у тій же площі повноцінно розмістити сім'ю з трьох осіб. Якщо раніше у 2-кімнатній квартирі площею 60 кв. м були кухня, вітальня та спальня, то сьогодні у тих же 60 кв. м девелопери проектують дві зручні спальні і велику зону кухні-їдальні-вітальні.

Найбільш затребувана площа квартир - 50-65 кв. м.

Девелопери у боротьбі за покупця чуйно реагують на актуальний попит. У київських новобудовах найбільш ємного ринкового сегменту комфорт-класу розподіл квартир виглядає наступним чином: частка "одиничок" - близько 50-60%, "двушки" - близько третини всієї пропозиції, а "трійок" всього до 10%. Ще меншою є частка 4-, 5-кімнатних, дворівневих і подібних квартир.

Що стосується площ найбільш затребуваного житла, то, як повідомляється у статті, 62% 1-кімнатних квартир у новобудовах Києва мають площу від 35 до 50 кв. м, середній розмір таких квартир - 43 кв. м. У класах "економ" і "комфорт" площа середньої 1-кімнатної квартири - близько 40 кв. м, у класі "бізнес" - 47 кв. м.

Отже, виходячи з наведених вище даних, сьогодні ідеальна квартира у межах Києва, яка може стати хітом продажів, виглядає приблизно так: 1-кімнатна, у житловому комплексі комфорт-класу, площею 40 кв. м, вартістю до 21 000 грн. за 1 кв. м.

Нагадаємо, з початку 2018 року в Україні зросла середня площа квартири, що здається в експлуатацію квартири: у поточному році середня площа квартири становила 87,5 кв. м, а в 2017 році - 78,6 кв. м. Це, а також оцінка девелоперів щодо того, які квартири найбільш затребувані на ринку, свідчить про те, що знижується попит на так звані смарт-квартири.

Як повідомляв УНН, не всі забудовники проектували у споруджуваних будинках квартири з критично маленькою площею. Наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" не пропонує квартири площею 18-20 кв. м. У компанії нагадують, що така маленька площа є порушенням санітарних норм. У "Київміськбуді" вважають оптимальною площею для однокімнатної квартири для комфортного проживання не менше 35 квадратних метрів, а двокімнатної - близько 60 кв. м, що відповідає існуючому на ринку попиту.

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