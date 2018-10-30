Аналітики описали ідеальну квартиру на ринку житлової нерухомості столиці

Попит у бюджетному сегменті, за даними експерта з нерухомості Ярослави Чапко, як і раніше концентрується на 1-кімнатних квартирах, хоча цього року продовжується тренд зростання попиту на 2-кімнатні квартири.

Незважаючи на сформований розподіл квартир на 1-2-3-кімнатні, багато девелоперів уже перейшли до 1-2-3- спальних квартир, що принципово змінює підхід покупців до вибору квартир. Якщо раніше 1-кімнатні квартири розглядалися як житло для одного-двох людей, то сьогоднішні планувальні рішення дозволяють у тій же площі повноцінно розмістити сім'ю з трьох осіб. Якщо раніше у 2-кімнатній квартирі площею 60 кв. м були кухня, вітальня та спальня, то сьогодні у тих же 60 кв. м девелопери проектують дві зручні спальні і велику зону кухні-їдальні-вітальні.

Найбільш затребувана площа квартир - 50-65 кв. м.

Девелопери у боротьбі за покупця чуйно реагують на актуальний попит. У київських новобудовах найбільш ємного ринкового сегменту комфорт-класу розподіл квартир виглядає наступним чином: частка "одиничок" - близько 50-60%, "двушки" - близько третини всієї пропозиції, а "трійок" всього до 10%. Ще меншою є частка 4-, 5-кімнатних, дворівневих і подібних квартир.

Що стосується площ найбільш затребуваного житла, то, як повідомляється у статті, 62% 1-кімнатних квартир у новобудовах Києва мають площу від 35 до 50 кв. м, середній розмір таких квартир - 43 кв. м. У класах "економ" і "комфорт" площа середньої 1-кімнатної квартири - близько 40 кв. м, у класі "бізнес" - 47 кв. м.

Отже, виходячи з наведених вище даних, сьогодні ідеальна квартира у межах Києва, яка може стати хітом продажів, виглядає приблизно так: 1-кімнатна, у житловому комплексі комфорт-класу, площею 40 кв. м, вартістю до 21 000 грн. за 1 кв. м.

Нагадаємо, з початку 2018 року в Україні зросла середня площа квартири, що здається в експлуатацію квартири: у поточному році середня площа квартири становила 87,5 кв. м, а в 2017 році - 78,6 кв. м. Це, а також оцінка девелоперів щодо того, які квартири найбільш затребувані на ринку, свідчить про те, що знижується попит на так звані смарт-квартири.

Як повідомляв УНН, не всі забудовники проектували у споруджуваних будинках квартири з критично маленькою площею. Наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" не пропонує квартири площею 18-20 кв. м. У компанії нагадують, що така маленька площа є порушенням санітарних норм. У "Київміськбуді" вважають оптимальною площею для однокімнатної квартири для комфортного проживання не менше 35 квадратних метрів, а двокімнатної - близько 60 кв. м, що відповідає існуючому на ринку попиту.