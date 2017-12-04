Эксперт подтвердил наличие преступных намерений Путина относительно Украины в фильме "Крым. Путь на Родину"

В свою очередь адвокат Януковича Игорь Ляшенко, выразил возражения относительно наличия оснований считать этот фильм доказательством его подзащитного. Свою позицию защитник мотивировал среди прочего тем, что сторона обвинения при сборе доказательств в этом случае "в надлежащий способ не идентифицировала автора фильма, лиц, которые в фильме похожи на Путина, Шойгу, Витка".

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Вместо этого суд отметил, что "оценка всех доказательств будет предоставляться судом в совещательной комнате при подготовке к оглашению решения по делу".

Напомним, 4 декабря суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Игорь Ляшенко заявляет, что видеозаписи относительно захвата представителями ВС РФ Крыму в 2014 году, которые содержатся в качестве доказательств в материалах дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, требуют установки авторства, или же признания их "неочевидными" .

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.