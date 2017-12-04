Експерт підтвердив наявність злочинних намірів Путіна щодо України у фільмі “Крым. Путь на Родину”

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Експерт Київського наукового інституту судових експертиз підтвердив наявність злочинних намірів щодо України навесні 2014 року в Криму президента РФ Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу та командувача ЧФ РФ Олександра Вітка в їхніх інтерв'ю, наведених у документальному фільмі “Крым. Путь на Родину”. Відповідний протокол-висновок експерта КНІСЕ було оголошено сьогодні в Оболонському районному суді Києва після демонстрації фрагментів вказаного фільму в якості чергових доказів у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді, передає кореспондент УНН.