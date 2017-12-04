Експерт підтвердив наявність злочинних намірів Путіна щодо України у фільмі “Крым. Путь на Родину”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Експерт Київського наукового інституту судових експертиз підтвердив наявність злочинних намірів щодо України навесні 2014 року в Криму президента РФ Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу та командувача ЧФ РФ Олександра Вітка в їхніх інтерв'ю, наведених у документальному фільмі “Крым. Путь на Родину”. Відповідний протокол-висновок експерта КНІСЕ було оголошено сьогодні в Оболонському районному суді Києва після демонстрації фрагментів вказаного фільму в якості чергових доказів у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді, передає кореспондент УНН.
У свою чергу адвокат Януковича Ігор Ляшенко, висловив заперечення щодо наявності підстав вважати цей фільм доказом його підзахисного. Свою позицію захисник мотивував серед іншого тим, що сторона обвинувачення при зборі доказів у цьому випадку “у належний спосіб не ідентифікувала автора фільму, осіб, які у фільму схожі на Путіна, Шойгу, Вітка”.
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Натомість суд зауважив, що “оцінка всіх доказів буде надаватися судом у нарадчій кімнаті при підготовці до оголошення рішення у справі”.
Нагадаємо, 4 грудня суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича. Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Ігор Ляшенко заявляє, що відеозаписи щодо захоплення представниками ЗС РФ Криму у 2014 році, які містяться як докази у матеріалах справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, потребують встановлення авторства, або ж визнання їх "неочевидними".
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.