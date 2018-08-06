Эксперт озвучил неутешительные прогнозы по производству легальной водки в Украине

"В первом полугодии сокращение легального производства водки и ЛВИ составило 18%, по итогам года можно прогнозировать, что эта тенденция сохранится и падение составит около 20%", - сказал он.

Украинцы пить меньше не стали. Уменьшение показателей легального производства в Украине связано с катастрофическим ростом количества контрафакта, добавил Корчинский.

"Производство нелегальной водки превышает 50%. По подсчетам экспертов "черный рынок" водки составляет более 12 млрд грн в год", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европейцы бьют тревогу из-за потока нелегального алкоголя из Украины

Некачественная фальсифицированная водка, как правило, в несколько раз дешевле легальной. К тому же ее производят без соблюдения государственных норм и уплаты налогов, отметил эксперт.

"От этого, в первую очередь, страдают потребители, государственный бюджет и легальные производители", - резюмировал гендиректор компании.

С коллегой по рынку согласны и другие представители легального водочного бизнеса.

В частности, по словам главы совета директоров Beverage Trading Company Ольги Ивушкиной, официальный производитель спиртного в Украине с одной бутылки сегодня зарабатывает в сто раз меньше, чем нелегал.

"Сегодня с одной бутылки водки "белый" производитель за вычетом всех налогов, сборов, расходов на спирт, логистику, рекламу, оплату труда персонала зарабатывает около 15-25 копеек. Представитель "теневого бизнеса" - 15-25 грн. Есть разница? При этом покупатель идет к нелегалу, потому что на полке маленького поселкового магазина его товар стоит в полтора-два раза дешевле, чем официальная безопасная и качественная продукция. Для потребителя это отличие сегодня критическое, и выбор, к сожалению, очевиден", - пояснила она.

Между тем эксперты по вопросам развития алкогольной отрасли констатируют, что государство никаких действенных шагов в защиту легального бизнеса не делает. Аналогично, как и не осуществляет эффективные меры по противодействию теневому бизнесу на этом рынке.