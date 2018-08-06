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Експерт озвучив невтішні прогнози щодо виробництва легальної горілки в Україні

Експерт озвучив невтішні прогнози щодо виробництва легальної горілки в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Україні скорочуються показники легального виробництва горілки. За підсумками 2018 року падіння становитиме близько 20%. Про це у коментарі УНН розповів генеральний директор Баядера Груп Анатолій Корчинський.

“У першому півріччі скорочення легального виробництва горілки та ЛГВ становило 18%, за підсумками року можна прогнозувати, що ця тенденція збережеться і падіння становитиме близько 20%”, — сказав він.

Українці пити менше не стали. Зменшення показників легального виробництва в Україні пов’язане із катастрофічним зростанням кількості контрафакту, додав Корчинський.

“Виробництво нелегальної горілки перевищує 50%. За підрахунками експертів „чорний ринок“ горілки становить більше 12 млрд грн на рік”, — зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Європейці б’ють на сполох через потік нелегального алкоголю з України

Неякісна фальсифікована горілка, як правило, в кілька разів дешевша за легальну. До того ж її виробляють без дотримання державних норм і сплати податків, зауважив експерт.

“Від цього, в першу чергу, страждають споживачі, державний бюджет і легальні виробники”, — резюмував гендиректор компанії.

З колегою по ринку згодні й інші представники легального горілчаного бізнесу.

Зокрема, за словами Глави ради директорів Beverage Trading Company Ольги Івушкіної, офіційний виробник спиртного в Україні з однієї пляшки сьогодні заробляє в сто разів менше, ніж нелегал. 

“Сьогодні з однієї пляшки горілки "білий" виробник за вирахуванням всіх податків, зборів, витрат на спирт, логістику, рекламу, оплату праці персоналу заробляє близько 15-25 копійок. Представник "тіньового бізнесу" — 15-25 грн. Є різниця? При цьому покупець йде до нелегала, тому що на полиці маленького селищного магазину його товар коштує в півтора-два рази дешевше, ніж офіційна безпечна і високоякісна продукція. Для споживача це відмінність сьогодні критична, і вибір, на жаль, очевидний”, — пояснила вона.

Тим часом експерти з питань розвитку алкогольної галузі констатують, що держава ніяких дієвих кроків на захист легального бізнесу не робить. Аналогічно, як і не здійснює ефективні заходи з протидії тіньовому бізнесу на цьому ринку.

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