Эксперт ООН: наемники из Ливии мигрировали на войну в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Профессор Чалока Беяни, специальный докладчик ООН по правам человека внутри перемещенных лиц сообщил, что наемники из Ливии мигрировали на войну в Украину. Об этом информирует УНН со ссылкой на DIGI24.
Детали
По словам Беяни, количество иностранных наемников в Ливии сократилось, частично из-за войны в Украине. К тому же в русской группировке Вагнер тоже сократилось. Частную охранную фирму считают теневой армией президента россии владимира путина, отрицающего свою причастность к ней.
По данным британских спецслужб, москва, скорее всего, была вынуждена сосредоточиться преимущественно на кадрах Вагнера для вторжения в Украину, в ущерб операциям в Африке и Сирии.
Однако, согласно отчету Беяни и его команды, не все иностранные бойцы вышли из Ливии. Наемники затягивают конфликт в стране и, возможно, нарушили международные правила защиты мирного населения, считают эксперты ООН.
Справка
Ливия находится в хаосе с 2011 года, когда был свергнут диктатор Муаммар Каддафи.
Несколько вооруженных формирований борются за власть и влияние, а в последние годы в войну втянулись другие страны, в том числе россия и Турция. По оценкам ООН на конец 2020 года, в Ливии находилось около 20 тысяч иностранных боевиков и наемников.