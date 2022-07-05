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Эксперт ООН: наемники из Ливии мигрировали на войну в Украину

Эксперт ООН: наемники из Ливии мигрировали на войну в Украину

Киев • УНН

 • 178580 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Профессор Чалока Беяни, специальный докладчик ООН по правам человека внутри перемещенных лиц сообщил, что наемники из Ливии мигрировали на войну в Украину. Об этом информирует УНН со ссылкой на DIGI24.

Детали

По словам Беяни, количество иностранных наемников в Ливии сократилось, частично из-за войны в Украине. К тому же в русской группировке Вагнер тоже сократилось. Частную охранную фирму считают теневой армией президента россии владимира путина, отрицающего свою причастность к ней.

По данным британских спецслужб, москва, скорее всего, была вынуждена сосредоточиться преимущественно на кадрах Вагнера для вторжения в Украину, в ущерб операциям в Африке и Сирии.

Однако, согласно отчету Беяни и его команды, не все иностранные бойцы вышли из Ливии. Наемники затягивают конфликт в стране и, возможно, нарушили международные правила защиты мирного населения, считают эксперты ООН.

Справка

Ливия находится в хаосе с 2011 года, когда был свергнут диктатор Муаммар Каддафи.

Несколько вооруженных формирований борются за власть и влияние, а в последние годы в войну втянулись другие страны, в том числе россия и Турция. По оценкам ООН на конец 2020 года, в Ливии находилось около 20 тысяч иностранных боевиков и наемников.

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