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Експерт ООН: найманці з Лівії мігрували на війну в Україну

Експерт ООН: найманці з Лівії мігрували на війну в Україну

Київ • УНН

 • 178581 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Професор Чалока Беяні, спеціальний доповідач ООН з прав людини внутрішньо переміщених осіб повідомив, що найманці з Лівії мігрували на війну в Україну. Про це інформує УНН з посиланням на DIGI24.

Деталі

За словами Беяні, кількість іноземних найманців у Лівії скоротилася, частково через війну в Україні. До того ж у російське угруповання Вагнер теж скоротилося. Приватну охоронну фірму вважають тіньовою армією президента росії володимира путіна, який заперечує свою причетність до неї.

За даними британських спецслужб, москва, швидше за все, була змушена зосередитися переважно на кадрах Вагнера для вторгнення в Україну, на шкоду операціям в Африці та Сирії.

Однак, згідно зі звітом Беяні та його команди, не всі іноземні бійці вийшли з Лівії. Найманці затягують конфлікт у країні та, можливо, порушили міжнародні правила захисту мирного населення, вважають експерти ООН.

Довідка

Лівія перебуває в хаосі з 2011 року, коли було повалено диктатора Муаммара Каддафі.

Кілька збройних формувань борються за владу та вплив, а останніми роками у війну втягнулися інші країни, зокрема росія та Туреччина. За оцінками ООН на кінець 2020 року в Лівії перебувало близько 20 тисяч іноземних бойовиків і найманців.

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