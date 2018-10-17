Эксперт: выгоднее инвестировать в новое жилье на старте продаж

"Если покупатель инвестирует всю сумму еще на старте, то, получив скидку от застройщика в размере 10%, он уже сэкономил, а значит, заработал", - объясняет директор департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова.

Эксперт уверена, что в таком случае инвестировать в квартиру можно, имея на руках только 30% от цены, а остальную сумму выплачивать в рассрочку. Заработок в итоге все равно будет, но меньше, так как стоимость остатка не фиксируется, и цена на квадрат вырастет.

"Стартовая цена, которую предлагают при открытии продаж в новостройке, всегда самая низкая и с течением времени будет только повышаться", - добавляет она.

Кроме низкой цены, по словам Татьяны Марковой, у инвестора на начальном этапе еще и самый большой выбор планировок квартир и лояльная скидка при полной оплате. Среди факторов, которые помогут инвестору заработать, эксперт называет правильный выбор места расположения и ликвидности будущего объекта, концепции жилого комплекса. На конечной стоимости построенного жилья также отразится уровень развития транспортной и социально-бытовой инфраструктуры района. Увеличить стоимость и ликвидность построенной квартиры инвестор может и в том случае, если, например, сделает в ней востребованный рынком ремонт.