Експерт: найвигідніше інвестувати у нове житло на старті продажів

"Якщо покупець інвестує всю суму ще на старті, то, отримавши знижку від забудовника обсягом 10%, він вже заощадив, а значить, заробив", - пояснює директор департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова.

Експерт впевнена, що у такому випадку інвестувати у квартиру можна, маючи на руках лише 30% від ціни, а решту суми виплачувати у розстрочку. Заробіток у підсумку все одно буде, але меншим, тому що вартість залишку не фіксується, і ціна на квадрат виросте.

"Стартова ціна, яку пропонують при відкритті продажів у новобудові, завжди найнижча і з плином часу буде лише підвищуватися", - додає вона.

Крім низької ціни, за словами Тетяни Маркової, у інвестора на початковому етапі ще є і найбільший вибір планувань квартир і найлояльніша знижка при повній оплаті. Серед факторів, які допоможуть інвестору заробити, експерт називає правильний вибір місця розташування і ліквідності майбутнього об'єкта, концепції житлового комплексу. На кінцевій вартості побудованого житла також позначиться рівень розвитку транспортної та соціально-побутової інфраструктури району. Збільшити вартість і ліквідність побудованої квартири інвестор може і у тому випадку, якщо, наприклад, зробить у ній затребуваний ринком ремонт.