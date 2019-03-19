Эксперт: чипирование животных - шаг к преодолению АЧС

"Идентифицировать нужно всех без исключения животных, в том числе - свиней. Ведь такое заболевание, как АЧС, распространяется в Украине в частности и потому, что животные не зарегистрированы. Часто владельцы животных, обнаружив заболевания, оставляют трупы свиней на свалках. И контроллеры, утилизируя туши, не могут понять, какое хозяйство является возбудителем болезни. А если бы у нас был реестр, мы бы понимали какое конкретно животное в каком хозяйстве является возбудителем АЧС. Бороться с болезнью было бы легче", - отметила она.

Более половины свиней в Украине удерживается промышленными хозяйствами, другая часть - приусадебным сектором. В первом случае проблем с регистрацией нет, а приусадебный сектор идентифицировать животных не хочет, отметила Юрченко.

"Животных часто покупают на стихийный рынках, как правило, не идентифицированных. Владельцы животных боятся регистрации, потому что это лишний контроль. Так, идентифицированное животное перед убоем нужно показывать врачу. Мы живем в украинских реалиях и мало кто хочет это делать", - пояснила она.

Чипирование животных улучшит эпизоотическую ситуации в стране, считает вице-президент ассоциации.

"Идентификация свиней станет эффективным инструментом борьбы с АЧС", - заявила Юрченко.

Напомним, парламентарии хотят обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.

Предполагается, что после принятия законопроекта (№9022 - ред.) будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.

Владельцы незарегистрированных животных не смогут претендовать на получение бюджетной дотации.