Експерт: чипування тварин - крок до подолання АЧС

"Ідентифікувати потрібно усіх без винятку тварин, в тому числі - свиней. Адже таке захворювання, як АЧС, поширюється в Україні зокрема й через те, що тварини незареєстровані. Часто-густо власники тварин, виявивши захворювання, лишають трупи свиней на сміттєзвалищах. І контролери, утилізуючи туші, не можуть зрозуміти, яке господарство є збудником хвороби. А якби у нас був реєстр, ми б розуміли яка конкретно тварина у якому господарстві є збудником АЧС. Боротися із хворобою було б легше", - зазначила вона.

Більше половини свиней в Україні утримується промисловими господарствами, інша частина - присадибним сектором. У першому випадку проблем із реєстрацією немає, а присадибний сектор ідентифікувати тварин не хоче, зазначила Юрченко.

"Тварин часто купують на стихійний ринках, як правило, не ідентифікованих. Власники тварин бояться реєстрації, бо це зайвий контроль. Так, ідентифіковану тварину перед забоєм потрібно показувати лікарю. Ми живемо в українських реаліях і мало хто хоче це робити", - пояснила вона.

Чипування тварин покращить епізоотичну ситуацію в країні, вважає віце-президент асоціації.

"Ідентифікація свиней стане ефективним інструментом боротьби із АЧС", - заявила Юрченко.

Нагадаємо, парламентарі хочуть зобов'язати власників домашніх і диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.

Передбачається, що після ухвалення законопроекту (№9022 - ред.) буде створено Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде в базі. Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати виписку з реєстру безкоштовно.

Власники незареєстрованих тварин не зможуть претендувати на отримання бюджетної дотації.