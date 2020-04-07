Экс-наставник "Шахтера" назвал Серию А самым тяжелым чемпионатом для тренеров

“Я всегда думал, что Италия — это самая большая проблема и самая тяжелая лига для тренеров, особенно для тех, кто приезжает из-за рубежа. Это сложная лига, потому что у вас есть соперники, которые защищаются персонально, есть которые глубоко защищаются, или команды с высоким прессингом. Есть команды, которые меняют тактику и стратегию даже во время матча. Мне пришлось быстро адаптироваться, так как итальянцы почти одержимы своей тактикой, но теперь я чувствую, что вырос как тренер”, — отметил португалец.

Кроме того, специалист назвал причины изменения клубной прописки из “Шахтера” на “Рому”, а не другой клуб.

“Я был взволнован, когда мой менеджер, Марко Абреу, рассказал, что” Рома “были среди вариантов. Я играл против „Ромы“ годом ранее в Лиге чемпионов с донецким „Шахтером“, поэтому я видел страсть фанатов на „Олимпико“. На финансовом уровне были лучшие предложения, но я хотел бросить вызов самому себе и теперь могу сказать, что сделал правильный выбор”, — подчеркнул Фонсека.

Добавим, что после 26 туров “Рома” занимает 5 строчку Серии А — 45 очков, а принципиальный конкурент клуба “Лацио” идет вторым (62).