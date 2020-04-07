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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59009 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 68568 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 82182 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 80678 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Экс-наставник "Шахтера" назвал Серию А самым тяжелым чемпионатом для тренеров

Экс-наставник "Шахтера" назвал Серию А самым тяжелым чемпионатом для тренеров

Киев  •  УНН

 • 9874 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Португальский наставник “Ромы” Паулу Фонсека признал, что итальянская Серия А — самая тяжелая лига для тренеров, сообщает УНН со ссылкой на “Football Italia”.

“Я всегда думал, что Италия — это самая большая проблема и самая тяжелая лига для тренеров, особенно для тех, кто приезжает из-за рубежа. Это сложная лига, потому что у вас есть соперники, которые защищаются персонально, есть которые глубоко защищаются, или команды с высоким прессингом. Есть команды, которые меняют тактику и стратегию даже во время матча. Мне пришлось быстро адаптироваться, так как итальянцы почти одержимы своей тактикой, но теперь я чувствую, что вырос как тренер”, — отметил португалец.

Кроме того, специалист назвал причины изменения клубной прописки из “Шахтера” на “Рому”, а не другой клуб.

“Я был взволнован, когда мой менеджер, Марко Абреу, рассказал, что” Рома “были среди вариантов. Я играл против „Ромы“ годом ранее в Лиге чемпионов с донецким „Шахтером“, поэтому я видел страсть фанатов на „Олимпико“. На финансовом уровне были лучшие предложения, но я хотел бросить вызов самому себе и теперь могу сказать, что сделал правильный выбор”, — подчеркнул Фонсека.

Добавим, что после 26 туров “Рома” занимает 5 строчку Серии А — 45 очков, а принципиальный конкурент клуба “Лацио” идет вторым (62).

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