Экс-наставник "Шахтера" назвал Серию А самым тяжелым чемпионатом для тренеров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Португальский наставник “Ромы” Паулу Фонсека признал, что итальянская Серия А — самая тяжелая лига для тренеров, сообщает УНН со ссылкой на “Football Italia”.
“Я всегда думал, что Италия — это самая большая проблема и самая тяжелая лига для тренеров, особенно для тех, кто приезжает из-за рубежа. Это сложная лига, потому что у вас есть соперники, которые защищаются персонально, есть которые глубоко защищаются, или команды с высоким прессингом. Есть команды, которые меняют тактику и стратегию даже во время матча. Мне пришлось быстро адаптироваться, так как итальянцы почти одержимы своей тактикой, но теперь я чувствую, что вырос как тренер”, — отметил португалец.
Кроме того, специалист назвал причины изменения клубной прописки из “Шахтера” на “Рому”, а не другой клуб.
“Я был взволнован, когда мой менеджер, Марко Абреу, рассказал, что” Рома “были среди вариантов. Я играл против „Ромы“ годом ранее в Лиге чемпионов с донецким „Шахтером“, поэтому я видел страсть фанатов на „Олимпико“. На финансовом уровне были лучшие предложения, но я хотел бросить вызов самому себе и теперь могу сказать, что сделал правильный выбор”, — подчеркнул Фонсека.
Добавим, что после 26 туров “Рома” занимает 5 строчку Серии А — 45 очков, а принципиальный конкурент клуба “Лацио” идет вторым (62).