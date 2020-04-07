Екснаставник "Шахтаря" назвав Серію А найважчим чемпіонатом для тренерів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Португальський наставник "Роми" Паулу Фонсека визнав, що італійська Серія А – найважча ліга для тренерів, повідомляє УНН з посиланням на "Football Italia".
“Я завжди думав, що Італія — це найбільша проблема і найважча ліга для тренерів, особливо для тих, хто приїжджає з-за кордону. Це найскладніша ліга, тому що у вас є суперники, які захищаються персонально, є які глибоко захищаються, або команди з високим пресингом. Є команди, які змінюють тактику та стратегію навіть під час матчу. Мені довелося швидко адаптуватися, так як італійці майже одержимі своєю тактикою, але тепер я відчуваю, що виріс як тренер”, — наголосив португалець.
Крім того, фахівець назвав причини зміни клубної прописки з “Шахтаря” на “Рому”, а не інший клуб.
“Я був схвильований, коли мій менеджер, Марко Абреу, розповів, що „Рома“ були серед варіантів. Я грав проти „Роми“ роком раніше в Лізі чемпіонів з донецьким „Шахтарем“, тому я бачив пристрасть фанатів на „Олімпіко“. На фінансовому рівні були кращі пропозиції, але я хотів кинути виклик самому собі і тепер можу сказати, що зробив правильний вибір”, — підкреслив Фонсека.
Додамо, що після 26 турів “Рома” посідає 5 рядок Серії А — 45 очок, а принциповий конкурент клубу “Лаціо” йде другим (62).