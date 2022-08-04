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Экс-нардепу Киве сообщили о подозрении в недекларировании квартиры стоимостью более 4 млн грн

Экс-нардепу Киве сообщили о подозрении в недекларировании квартиры стоимостью более 4 млн грн

Киев • УНН

 • 130550 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Бывшему народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве заочно сообщили о подозрении в недекларировании квартиры стоимостью более 4 млн грн, передает УНН.

Цитата

«4 августа 2022 прокурором САП и детективами НАБУ уведомлено о подозрении в декларировании недостоверной информации лицо, которое до 15 марта 2022 занимало должность народного депутата Украины», - говорится в сообщении САП.

Детали

Сообщается, бывший народный избранник подозревается во внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год, а именно в сокрытии от декларирования принадлежащего ему объекта недвижимого имущества в пгт. Козин Киевской области стоимостью более 4 млн. гривен.

«В связи с отсутствием лица на территории Украины уведомление о подозрении вручено способом, предусмотренным Главой 11 УПК Украины. Досудебное расследование в производстве продолжается, проверяются факты возможного недекларирования бывшим должностным лицом и другого имущества», - отмечается в сообщении.

В САП напомнили, что народный депутат уже попадал в поле зрения антикоррупционных органов - в мае текущего года Верховный Суд, согласившийся с выводами Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, принял окончательное решение по первому делу о гражданской конфискации по взысканию в доход государства более 1,2 млн гривен необоснованных активов, принадлежавших указанному лицу.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь об Илье Киве.

Дополнение

В 2021 году Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила конфискованным более 1,2 млн гривен дохода Кивы от якобы сдачи в аренду жемовой ямы.

Добавим

Офис Генерального прокурора завершил досудебное расследование по делу о государственной измене бывшего народного депутата Украины от ОПЗЖ Ильи Кивы.

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