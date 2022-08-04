Екснардепу Киві повідомили про підозру у недекларуванні квартири вартістю понад 4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Колишньому народному депутату від ОПЗЖ Іллі Киві заочно повідомили про підозру у недекларуванні квартири вартістю понад 4 млн грн, передає УНН.
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«4 серпня 2022 року прокурором САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації особу, що до 15 березня 2022 року обіймала посаду народного депутата України», - йдеться в повідомленні САП.
Деталі
Повідомляється, колишній народний обранець підозрюється у внесенні завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, а саме у прихованні від декларування належного йому об’єкту нерухомого майна у смт. Козин Київської області вартістю понад 4 млн гривень.
«У зв’язку із відсутністю особи на території України повідомлення про підозру вручено у спосіб, передбачений Главою 11 КПК України. Досудове розслідування у провадженні триває, перевіряються факти можливого недекларування колишнім посадовцем й іншого майна», - зазначається в повідомленні.
У САП нагадали, що народний депутат вже потрапляв у поле зору антикорупційних органів - у травні поточного року Верховний Суд, який погодився з висновками Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, прийняв остаточне рішення у першій справі про цивільну конфіскацію щодо стягнення в дохід держави понад 1,2 млн гривень необґрунтованих активів, що належали вказаній особі.
Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Іллю Киву.
Доповнення
У 2021 році Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила конфіскованим понад 1,2 млн гривень доходу Киви від нібито здачі в оренду жомової ями.
Додамо
Офіс Генерального прокурора завершив досудове розслідування у справі про державну зраду колишнього народного депутата України від ОПЗЖ Іллі Киви.