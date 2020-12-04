Экс-нардепа Пресмана будут судить за получение незаконной компенсации за жилье
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Высший антикоррупционный суд направлено обвинительное заключение в отношении народного депутата Украины VIII созыва Александра Пресмана, которого подозревают в незаконном получении более 900 тыс. грн компенсации за жилье в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"3 декабря 2020 года прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры закончено досудебное расследование и направлено в суд дело в отношении народного депутата Украины VIII созыва, обвиняемого в незаконном получении компенсации за аренду жилья", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас обвинительный акт в отношении указанного бывшего депутата направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении экс-нардепу Александру Пресману, которого подозревают в незаконном получении более 900 тыс. грн компенсации за жилье в столице.