Екснардепа Пресмана судитимуть за отримання незаконної компенсації за житло

"3 грудня 2020 року прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закінчено досудове розслідування та скеровано до суду справу стосовно народного депутата України VIII скликання, обвинуваченого у незаконному отриманні компенсації за оренду житла", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі обвинувальний акт стосовно вказаного колишнього депутата скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру екснардепу Олександру Пресману, якого підозрюють у незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за житло у столиці.