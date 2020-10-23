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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Экс-нардеп Кивалов намерен застроить одесские прибрежные склоны элитными коттеджами

Экс-нардеп Кивалов намерен застроить одесские прибрежные склоны элитными коттеджами

Киев  •  УНН

 • 6601 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Экс-нардеп, президент Одесской юракадемии и МГУ Сергей Кивалов планирует застроить прибрежные склоны Одессы 3-этажными элитными коттеджам от 8-ой до 10-ой станции Большого фонтана (практически до самого бывшего отеля Маристелла. Ныне - Стелла). Строительство элитных коттеджей завуалировали под так называемые спальные корпуса для студентов Международного гуманитарного университета, президентом которого является сам Кивалов. Речь идет о застройке более 6 гекторов прибрежных склонов, сообщают "Подробности", передает УНН.

Земельный участок экс-нардеп получил еще в 2009 году (решение Одесского горисполкома от 28.07.2009 г. №868). Эскизный проект разработан неким ООО "Студио – С", директором которого является близкий друг Кивалова - Слюсаренко С.В. Строить будут, естественно, под видом спортивно-оздоровительного комплекса.

Заказчиком выступил сам Международный гуманитарный университет, который в свое время уже получил кусок земли на 8-ой Фонтана для личного особняка Кивалова, более известного, как "Замок Гарри Поттера".

Судя по эскизам и визуализации, студенты киваловского МГУ – настоящие счастливчики. Президент вуза побеспокоился для них о самых лучших условиях размещения. То, что Сергей Кивалов назвал кемпингом для отдыха своих студентов, будет выглядеть элитным жильем, стоимостью от 500 тыс. долл. за каждый индивидуальный коттедж.

Высота каждого здания – 3 этажа, площадью - от 90 до 110 кв. м. По проекту Кивалова запланированы комплексы настоящего VIP-уровеня. На первом этаже каждого номера разместится боксовый гараж на одно машиноместо, прихожая, коридор, топочная, санузел, гостиная и столовая. На втором этаже планируется спальня, коридор, гардеробная, 2 санузла, кладовая, кабинет, детская. Видимо, для студентов МГУ старших курсов, которые успели обзавестись семьей с детьми. На третьем этаже будут размещены спальня, гардероб, санузел, кладовая и даже бильярдная.

Помимо самой стройки элитных коттеджей, Кивалов планирует намыть дополнительную территорию пляжа 0,55 гектара, построить парковку и ресторан.

Украинские Национальные Новости

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