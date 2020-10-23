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Екснардеп Ківалов збирається забудувати прибережні схили елітними котеджами

Екснардеп Ківалов збирається забудувати прибережні схили елітними котеджами

Київ • УНН

 • 6613 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Екс-нардеп, президент Одеської юракадемії і МГУ Сергій Ківалов планує забудувати прибережні схили Одеси 3-поверховими елітними котеджів від 8-ої до 10-ої станції Великого фонтану (практично до самого колишнього готелю Марістела. Нині - Стелла). Будівництво елітних котеджів завуальовують під так звані спальні корпуси для студентів Міжнародного гуманітарного університету, президентом якого є сам Ківалов. Йдеться про забудову понад 6 Гектором прибережних схилів, повідомляють " Подробности ", передає УНН.

Земельна ділянка екс-нардеп отримав ще в 2009 році (рішення Одеського міськвиконкому від 28.07.2009 р №868). Ескізний проект розроблений таким собі ТОВ "Студіо - С", директором якого є близький друг Ківалова - Слюсаренко С.В. Будувати будуть, природно, під виглядом спортивно-оздоровчого комплексу.

Замовником виступив сам Міжнародний гуманітарний університет, який свого часу вже отримав шматок землі на 8-ій Фонтана для особистого особняка Ківалова, більш відомого, як "Замок Гаррі Поттера".

Судячи з ескізів і візуалізації, студенти ківаловської МГУ - справжні щасливчики. Президент вузу потурбувався для них про найкращих умовах розміщення. Те, що Сергій Ківалов назвав кемпінгом для відпочинку своїх студентів, буде виглядати елітним житлом, вартістю від 500 тис. Дол. За кожен індивідуальний котедж.

Висота кожної будівлі - 3 поверхи, площею - від 90 до 110 кв. м. За проектом Ківалова заплановані комплекси справжнього VIP-уровня. На першому поверсі кожного номера розміститься боксового гараж на одне машиномісце, передпокій, коридор, топкова, санвузол, вітальня і їдальня. На другому поверсі планується спальня, коридор, гардеробна, 2 санвузли, комора, кабінет, дитяча. Мабуть, для студентів МДУ старших курсів, які встигли обзавестися сім'єю з дітьми. На третьому поверсі будуть розміщені спальня, гардероб, санвузол, комора і навіть більярдна.

Крім самого будівництва елітних котеджів, Ківалов планує намити додаткову територію пляжу 0,55 гектара, побудувати парковку і ресторан.

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