Экс-нардеп, агент фсб Александр Шепелев скоро может оказаться на свободе: при чем здесь Верховный Суд и "закон Савченко"

КИЕВ. 3 октября. УНН. Может, кто-то и забыл, но есть в Украине эдакий экснардеп от Блока Юлии Тимошенко Александр Шепелев, который после победы Януковича на президентских выборах перешел в Партию регионов.

В прошлом году Шепелев был приговорен к 15 годам лишения свободы за организацию заказного убийства конкурента в банковской сфере. А перед этим в 2020 году — до 7 лет за побег из-под стражи.

Сам факт, что в Украине хотя бы какой-то депутат, пусть и бывший, сидит, — уже интересен. А история Шепелева напоминает бандитский сериал, в котором главный герой, пользуясь протекцией "сильных мира сего" и прибегая к преступным действиям, прокладывает себе путь к богатству и власти, но, наконец, правосудие его настигает и он оказывается за решеткой.

Но недавно в этом сериале произошел неожиданный поворот — коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда приняла решение, что Шепелев уже отбыл наказание за побег из-под стражи.

Политическую пикантность этой истории добавляет тот факт, что из-под стражи Шепелев сбежал не куда-нибудь, а на территорию государства-агрессора и произошло это уже после событий на востоке и аннексии Крыма — в июне 2014 года. Более того, там он согласился на сотрудничество с ФСБ рф. И за это в Украине сейчас подозревается в государственной измене.

И вот, как на днях стало известно УНН, 6 июля 2023 года судьи ВС Маринич, Король и Макаровец, руководствуясь, вероятно, гуманистическим порывом, решили не только отменить конфискацию имущества Шепелева в пользу государства, но еще и зачли ему в сроку отбывания наказания время экстрадиционного ареста в российском СИЗО. Кроме того, судьи применили "закон Савченко" и учли, "легализированный" их же решением срок в СИЗО рф, как день за два.

И здесь начинается самое интересное: по закону срок экстрадиционного ареста лица на территории запрашиваемого государства не включен в перечень видов предварительного заключения, подлежащего зачислению из расчета "день за два". Но ведь в деле Шепелева и экстрадиции не произошло. А экстрадиционное содержание вообще не подпадает под определение "предварительное заключение" в значении соответствующего Закона Украины "О предварительном заключении". Впоследствии мы расскажем, за какие заслуги россия не выдала Шепелева украинским правоохранителям.

Теперь же правовая позиция судей, сформулированная в решении по поводу побега, открывает перед Шепелевым и его защитниками возможности существенно скостить сроки и по другим делам, в частности, и по заказному убийству банкира Кириченко.

УНН решил напомнить, кто такой Александр Шепелев, как он шел к успеху и попытаться разобраться, чем заслужил такую гуманность со стороны судей.

"Его университеты"

Давайте знакомится. Александр Шепелев – родился в 1970 году, в городе Горловка, Донецкой области. Когда Шепелеву было 14 лет, родители развелись и мать вышла замуж за друга семьи и крупного милицейского начальника Владимира Кузнецова.

Обеспеченный отчим нашел общий язык с пасынком через подарки — и уже вскоре вся Горловка знала "мажора Сашу", который в 15 лет гонял на собственном авто. Через несколько лет, не без посторонней помощи, Шепелев окончил мединститут в Донецке и получил специальность стоматолога. Но по специальности не работал — не хотел или просто не хватало знаний — утверждать не будем. Но вот наш герой, при содействии отчима, стал экспедитором на фирме "Универсал-Импекс", принадлежавшей одному из самых влиятельных бизнесменов Донбасса того времени - Юрию Лашину, известному как "Юра Большой". Так и началась сногсшибательная карьера недостоматолога, который уже в 1992 году стал заместителем директора компании Лашина (опять не без "рекомендаций" Кузнецова).

Вскоре Лашин решил расширить свой бизнес и приобрести банк для обслуживания финансовых потоков своих компаний и компаний известного в то время бизнесмена и криминального авторитета Ахатя Брагина. Так "Юра Большой" становится владельцем "ДонКредитИнвестбанка". Но реалии 90-х диктуют свое: каким бы ты ни был большим авторитетом — всегда найдется чин в погонах, который придет с просьбой, в которой будет сложно отказать. Так по просьбе Кузнецова Шепелев попадает в банк Лашина.

Шепелев не разбирается в банковском деле, однако, имея доступ к счетам и информацию о денежных потоках, проходящих через банк, он быстро понимает — вот золотая жила. И в 1995 году он решает убрать Лашина и завладеть его активами.

13 ноября 1995 года бизнесмен был убит в подъезде собственного дома. После смерти жена Лашина узнала, что бизнес мужа уже и не его, а фактически разделен между Шепелевым и Кузнецовым. Женщина вынуждена отступить, понимая, что дело об убийстве "замнут", а с ее интересами считаться никто не будет.

И действительно, Кузнецову удается все устроить и уже через некоторое время его пасынок спокойно примеряет на себя новую роль — респектабельного владельца банка «ДонКредитИнвест». За вывеской же скрывается один из крупнейших конвертационных центров Донбасса.

Но на пути нашего героя появляется неожиданная преграда — Наталья Поликарпова — любовница Лашина, которая не готова так просто отступить и требует долю в бизнесе, когда-то принадлежавшем покойному. Наталья несколько раз приходит к новоиспеченному банкиру (известному тогда в регионе как "Саша кассир") и требует компенсацию, угрожая рассказать всем, что именно Шепелев стоит за убийством Лашина.

И вот 5 июля 1999 года Наталию Поликарпову находят застреленной в подъезде дома, где она жила. Убийство, на удивление, похоже почерком на убийство Лашина — оба застрелены из пистолета и в обоих случаях убийца бросил оружие на месте преступления.

Это были первые два убийства за которыми стоял Шепелев. В дальнейшем он решил не изменять проверенным методам.

Хороший конкурент - мертвый конкурент

14 января 2003 года в Донецке в подъезде собственного дома был жестоко убит тогдашний председатель правления "АвтоКразБанка" Сергей Кириченко. На теле банкира обнаружили по меньшей мере 14 колото-резаных ран. Как позже установило следствие (а произошло это почти через 10 лет с момента совершения преступления), Шепелев заказал Кириченко из-за конкуренции на рынке обнала и отмывания денег. Исполнители за реализацию преступления получили от него 40 тысяч долларов – сколько получил сам Шепелев устранив конкурента – вопрос риторический. Но свой обнажительный бизнес после смерти Кириченко он начал активно масштабировать.

Такая активность не могла не привлечь внимание правоохранителей. Тогда заместителем руководителя УБОП Донецкой области был Роман Ерохин, начавший интересоваться действиями Шепелева. Однако в Донецке ему не дают расследовать махинации "ДонКредитИнвестБанка". Только после того, как офицер сближается с тогдашним министром внутренних дел Юрием Луценко и начинает работать в Киеве, где руководит специализированным департаментом по борьбе с отмыванием нелегальных средств, ему удается по-настоящему взяться за расследование схем Шепелева. Это становится роковым для Ерохина, ведь Шепелев узнав, что под него активно копают — решает убрать правоохранителя. В ноябре 2006 года правоохранителя расстреливают, его тело закапывают неподалеку от Ворзеля на Киевщине. Следователи быстро находят исполнителей убийства, их осуждают, однако имя заказчика впервые прозвучит от силовиков только в 2018 году.

В 2006 году уже не Саша, а Александр Шепелев решает, что лучшая защита для него от сумы и тюрьмы — это депутатская неприкосновенность и становится народным избранником от Блока Юлии Тимошенко. Под такой "крышей" он получает роль фактического куратора "Родовид банка", находящегося в процессе ликвидации, и, какое же чудо, из банка выводятся 40 миллионов долларов. Свидетелем этому стал бывший вице-президент банка Сергей Дядечко, которого также заказывает нардеп.

Весной 2012 года на финансиста было совершено покушение, но на этот раз у Шепелева что-то пошло не так — Дядечко остался жив и дал показания. Кроме того, силовики задерживают кума Шепелева, и тот признается в убийстве банкира Кириченко по просьбе именно Шепелева. Начинается черная полоса в жизни кровавого нардепа — политическая карьера закончилась, ведь такая звезда ни одной из политических партий не нужна. Поэтому в 2013 году подозреваемый бежит из Украины. В конце концов, его задерживают в Венгрии, откуда экстрадируют в марте 2014 года. В июле того же года, находясь под следствием, Шепелев организует собственный побег из Киевской больницы скорой помощи. И... выныривает в россии.

В августе 2016 тогдашний военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что Шепелев активно сотрудничает с ФСБ, и против него в Украине открыто уголовное производство по факту государственной измены.

Прогиб почти засчитан — детали службы экс-нардепа россиянам

В нашем распоряжении есть ряд документов авторства Шепелева (в том числе и написанных от руки), в которых он признается, что добровольно пошел на контакт с вражеской спецслужбой.

В частности, в "объяснительной", адресованной на имя руководителя ФСБ Бортникова, Шепелев пишет, что еще когда он скрывался в Венгрии на него вышли некие Гор Хечоян и Роман Бахарчиев, которые предложили сотрудничество со спецслужбами рф в обмен на легализацию на территории государства-агрессора. И в этом же письме он фактически подтверждает, что его бегство из Киева происходило при участии российских спецслужб.

Интересно, что в этом документе Шепелев называет себя гражданином Украины, и, при этом, представителем ДНР. В письме в адрес федеральной миграционной службы россии Шепелев так же четко указывает, что добровольно согласился на сотрудничество с ФСБ ради получения политического убежища.

В обоих документах Шепелев хвастается, что именно при его непосредственном участии, якобы, был задержан бывший сотрудник ФСБ рф Юрий Ильин. То есть, Шепелев участвовал в операции ФСБ рф!

Некоторые из этих писем написаны из российского СИЗО, куда экс-нардеп попал в марте 2015 года. Оттуда он просит у россии о политическом убежище и рассказывает, что все уголовные дела в Украине — политическое преследование.

Какую роль эти рукописи сыграли в судьбе Шепелева — будем судить по фактам. После его задержания в рф Генпрокуратура Украины направляет в россию запрос об экстрадиции. 7 июля 2016 года генпрокуратура россии отказывает в экстрадиции из соображений нацбезопасности и защиты собственных интересов россии, а затем один из прокуроров московской области отпускает Шепелева из-под стражи.

Возвращение блудного агента фсб

Совершенно неожиданным поворотом в этой истории стало задержание Шепелева в феврале 2018 года в Киевской области.

Тогда правоохранители сообщили, что у задержанного изъяли украинский паспорт на имя Николая Боруха, удостоверение сотрудника министерства государственной безопасности днр и депутатское удостоверение на его настоящее имя.

Напомним, что Шепелева тогда разыскивали в рамках не одного уголовного дела — да, его биография пестрела подозрениями в заказных убийствах, хищениях средств, бегстве из-под стражи и укрывательстве от следствия, а еще в государственной измене.

"Гуманизм" Верховного Суда

В конце концов, за часть своих действий Шепелев уже получил приговоры украинских судов: за заказ убийства Кириченко ему дали 15 лет, а за побег из-под стражи — 7.

Естественно, Шепелева такая ситуация не устроила. Его защита активно начала оспаривать эти решения. И вот 30 марта 2023 года дело о бегстве Шепелева попадает на кассационное разбирательство в ВС (которым тогда, к слову, еще руководит известный теперь на всю страну судья Всеволод Князев). Судьи подтверждают приговор в 7 лет, но с одной небольшой поправкой — они не просто засчитывают Шепелеву время экстрадиционного ареста в российском СИЗО в срок наказания в Украине, но и умножают срок отсидки в рф на два по закону Савченко (который был отменен еще в 2017 году). И это при том, что положения ст. 577 УПК Украины содержат специальную норму, которая предусматривает возможность отнесения к общему сроку отбывания наказания времени экстрадиционного ареста именно выданного лица, чего не произошло в деле Шепелева. Выходит, что суд зачел Шепелеву отсидку в рф и работу на российское ФСБ.

И таким образом, по логике коллег Князева, Шепелев уже в полной мере отбыл наказание за бегство. А еще, по такой же логике, вскоре может выясниться, что и за убийство Кириченко Шепелев отбыл весь срок...

А пока до суда дойдет его дело о государственной измене, то он уж точно за нее не сядет...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На тех, кто сидел в рф, "закон Савченко" не распространяется - Антон Геращенко

Для размышлений

Заказчик серии убийств, который после вторжения россии в Украину и аннексии Крыма жил в рф, и сотрудничал с ФСБ, пользуясь сомнительным решением Верховного Суда может получить значительное сокращение срока заключения. То есть человек, которого россия не хотела выдавать Украине под предлогом защиты своей нацбезопасности, человек, работавший на ФСБ, признавший так называемые "ДНР" и "ЛНР", человек, который заказал 5 убийств и разворовал украинский банк, сейчас, во время полномасштабной войны россии против украинского народа, когда от рук российских оккупантов погибают украинцы, имеет возможность избежать наказания...