Экс-нападающий сборной Украины Воронин сравнил уровень украинских и российских клубов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин сравнил выступления украинских и российских клубов в еврокубках, сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канал “Коммент.шоу”.
Воронин считает, что украинские клубы лучше выступают, чем российские.
“Если брать украинские команды и российские, то украинские все время выступали в Европе лучше российских. Если даже брать тогда, то „Динамо“ Киев — четвертьфинал, „Шахтер“ — Лига Европы, „Днепр“ играл в финале. Так, „ЦСКА“ и „Зенит“ принимали Кубок УЕФА в 2000-х годах. Но в Украине сильных команд было больше. „Металлист“ еще в порядке был, „Днепр“ хороший был. Если брать „Шахтер“, то там большая часть — бразильцы. Как ни крути — у них другой менталитет. Те же „Днепр“ и „Металлист“ — там тоже было достаточно много бразильцев”, — отметил Воронин.
Также Воронин добавил: “А у современной сборной Украины хорошая молодежь. Андрей Шевченко сколько с ними работает? Три-четыре года. Но взять, сколько там игроков из киевского „Динамо“. В сборной они дают результат, а в клубе — нет, у еврокубках не дают то, что от них требуют. „Шахтер“ обыгрывает „Реал“, но разгромно проигрывает „Боруссии“ М ”.
Добавим, Воронин в клубной карьере ни разу не выступал за украинский клуб. Он играл за московское “Динамо”, “Ливерпуль”, “Герту”, “Байер”, “Кельн”, “Майнц”.