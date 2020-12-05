Екснападник збірної України Воронін порівняв рівень українських та російських клубів

Воронін вважає, що українські клуби краще виступають за російські.

“Якщо брати українські команди і російські, то українські весь час виступали в Європі краще російських. Якщо навіть брати тоді, то „Динамо“ Київ — чвертьфінал, „Шахтар“ — Ліга Європи, „Дніпро“ грав у фіналі. Так, „ЦСКА“ і „Зеніт“ брали Кубок УЄФА в 2000-х роках. Але в Україні сильних команд було більше. „Металіст“ ще в порядку був, „Дніпро“ хороший був. Якщо брати „Шахтар“, то там велика частина — бразильці. Як не крути — у них інший менталітет. Ті ж „Дніпро“ і „Металіст“ — там теж було досить багато бразильців”, — наголосив Воронін.

Також Воронін додав: “А у сучасної збірної України хороша молодь. Андрій Шевченко скільки з ними працює? Три-чотири роки. Але взяти, скільки там гравців з київського „Динамо“. У збірній вони дають результат, а в клубі — немає, в єврокубках не дають те, що від них вимагають. „Шахтар“ обіграє „Реал“, але розгромно програє „Боруссії“ М”.

Додамо, Воронін на клубній кар’єрі жодного разу не виступав за український клуб. Він грав за московське “Динамо”, “Ліверпуль”, “Герту”, “Байєр”, “Кельн”, “Майнц”.