Экс-лидер "Шахтера" сменил "Челси" на "Арсенал"

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4 марта, 15:53 • 71635 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 98600 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105480 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125351 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100742 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101643 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103776 просмотра

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КИЕВ. 16 августа. УНН. 32-летний бразильский полузащитник Виллиан на правах свободного агента перешел в “Арсенал” из Лондона, информирует УНН со ссылкой на сайт “канониров”.

Соглашение рассчитано на три сезона. К этому моменту футболист выступал за “Челси”, но не стал продолжать карьеру в форме “синих”.

“Арсенал” финишировал на восьмом месте в Английской Премьер-лиге, но выиграл Кубок Англии, благодаря чему пробился в групповой этап Лиги Европы.

Добавим, Виллиан начинал карьеру в бразильском ФК “Коринтианс”, а затем перешел в донецкий “Шахтер” в августе 2007 года. За шесть лет работы в этой команде он выиграл четыре чемпионских титула Украинской Премьер-лиги и Кубок УЕФА в 2009 году. Четыре года спустя он имел опыт выступлений с “Анжи”, прежде чем присоединиться к “Челси” с которым выиграл Премьер-лигу и Кубок Лиги во втором сезоне в Англии.

Украинские Национальные Новости

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