Экс-лидер "Шахтера" сменил "Челси" на "Арсенал"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. 32-летний бразильский полузащитник Виллиан на правах свободного агента перешел в “Арсенал” из Лондона, информирует УНН со ссылкой на сайт “канониров”.
Соглашение рассчитано на три сезона. К этому моменту футболист выступал за “Челси”, но не стал продолжать карьеру в форме “синих”.
“Арсенал” финишировал на восьмом месте в Английской Премьер-лиге, но выиграл Кубок Англии, благодаря чему пробился в групповой этап Лиги Европы.
Добавим, Виллиан начинал карьеру в бразильском ФК “Коринтианс”, а затем перешел в донецкий “Шахтер” в августе 2007 года. За шесть лет работы в этой команде он выиграл четыре чемпионских титула Украинской Премьер-лиги и Кубок УЕФА в 2009 году. Четыре года спустя он имел опыт выступлений с “Анжи”, прежде чем присоединиться к “Челси” с которым выиграл Премьер-лигу и Кубок Лиги во втором сезоне в Англии.