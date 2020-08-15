Екслідер "Шахтаря" змінив "Челсі" на "Арсенал"

Угода розрахована на три сезони. До цього моменту футболіст виступав за “Челсі”, але не став продовжувати кар’єру в формі “синіх”.

“Арсенал” фінішував на восьмому місці в Англійській Прем’єр-лізі, але виграв Кубок Англії, завдяки чому пробився в груповий етап Ліги Європи.

Додамо, Вілліан починав кар’єру в бразильському ФК “Корінтіанс”, а потім перейшов в донецький “Шахтар” в серпні 2007 року. За шість років роботи в цій команді він виграв чотири чемпіонські титули Української Прем’єр-ліги і Кубок УЄФА в 2009 році. Чотири роки по тому він мав досвід виступів з “Анжі”, перш ніж приєднатися до “Челсі” з яким виграв Прем’єр-лігу і Кубок Ліги в другому сезоні в Англії.