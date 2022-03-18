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Экс-командующий войсками США в Европе заявил, что следующие 10 дней являются решающими для войны и победы Украины

Киев • УНН

 • 156204 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что следующие 10 дней являются решающими для войны и победы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DeutscheWelle.

Цитата

“Следующие 10 дней, если мы ускоримся и расширим предоставление поддержки. Я думаю, что русские действительно близки к достижению точки, когда они больше не смогут продолжать атаку. Но при условии, если мы будем осуществлять на них давление в течение следующих 10 дней”, - сказал он.

Россиянам, по мнению Ходжеса, захватить Киев не удастся.

“Я не верю, что у них есть возможность фактически окружить Киев. Это очень, очень большой город на берегу одной из крупнейших рек Европы, очень сложный городской рельеф. У них нет мощностей, чтобы окружить его”, - сказал он.

Он также упомянул о Мариуполе, который оккупанты пытаются захватить почти 19 дней. Экс-командующий отметил, что это должен был быть “наиболее простой город для захвата”, учитывая близость их военного флота и сил в Крыму и на Донбассе, но они до сих пор не смогли этого сделать.

Напомним

По данным Генштаба, оккупант хочет нарастить силы в направлении на Киев. Их стратегические задачи по выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над Левобережной Украиной не выполнены.

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