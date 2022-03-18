Екскомандувач військами США у Європі заявив, що наступні 10 днів є вирішальними для війни та перемоги України

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“Наступні 10 днів, якщо ми прискоримось та розширимо надання підтримки… Я думаю, що росіяни справді близькі до досягнення точки, коли вони більше не зможуть продовжувати атаку. Але за умови, якщо ми будемо здійснювати на них тиск протягом наступних 10 днів”, - сказав він.

Росіянам, на думку Ходжеса, захопити Київ не вдасться.

“Я не вірю, що в них є можливість фактично оточити Київ… Це дуже, дуже велике місто на березі однієї з найбільших річок Європи, дуже складний міський рельєф. У них немає потужностей, щоб оточити його”, - сказав він.

Він також згадав про Маріуполь, який окупанти намагаються захопити майже 19 днів. Екскомандувач зауважив, що це мало б бути “найпростіше місто для захоплення”, враховуючи близькість їхнього військового флоту та сил у Криму та на Донбасі, але вони досі не змогли це зробити.

Нагадаємо

За даними Генштабу, окупант хоче наростити сили у напрямку на Київ. Їх стратегічні завдання з виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною Україною не виконані.