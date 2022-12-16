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Эксклюзивные коллекции "Colors of Freedom" и "HERRRO" для поддержки Украины

Эксклюзивные коллекции "Colors of Freedom" и "HERRRO" для поддержки Украины

Киев • УНН

 • 735687 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. За время войны COLLAR Company, производящей инновационную продукцию для домашних животных в Украине, представила несколько коллекций аксессуаров и одежды для любимцев в патриотическом стиле. 

Коллекция «Colors of Freedom»

В этом году Компании исполнилось 27 лет. Прибыль от продаж этих коллекций направляет на разминирование территорий Украины и фонд спасения животных UAnimals.

Патриотическая коллекция «Colors of Freedom» включает в себя поводки, ошейники, бретели, рулетки, одежду, адресники, кардхолдеры и браслеты. Товары для домашних любимцев выполнены в сине-желтом цвете украинского флага и демонстрируют единство и мужество страны.

Эти цвета стали символом свободы, независимости и силы воли украинцев. Теперь владельцы пушистиков могут создавать семейные луки вместе, выражая поддержку и любовь к Родине, Украине таким образом.

Первой составляющей этой коллекции стал всем известный PULLER, тренировочный снаряд для собак. Для этого Компания COLLAR впервые нарушила 11-летнее правило и изготовила его не в фиолетовом цвете, а в сине-желтом.

Но наиболее важно то, что покупая представленную коллекцию, вы помогаете в разминировании территории Украины. Прибыль от продаж Компания направляет на эти нужды и помощь ГСЧС.

Коллекция «HERRRO» с участием Пса-сапера Патрона

Совместными усилиями Компания и известнейший Пес-сапер Украины Патрон разработали новую серию амуниции и аксессуаров. Представленная коллекция ошейников, поводков, шлей, адресников и рулеток называется «HERRRO» и призвана сделать каждого любимца героем. Коллекцию одобрил Пес Патрон и лично обнюхал. Она имеет целью показать, что любой любимец может быть героем, несмотря на его популярность или количество подписчиков. Будь-то беспризорный, породный или беспородный, со странными повадками или без. Все собачки Украины — герои сейчас.

Что говорит сам Пес Патрон о коллекции «HERRRO»: «Я считаю, что вообще каждая собака является героем для себя или своих владельцев. Не бояться грома или взрывов, ждать часами, пока проснутся твои люди, и только тогда тянуть их во время ливня на улицу. Любить их, несмотря на то, что они держат нас на строгой диете всю жизнь, а если кто-то без семьи — ждать ее в приюте или на улице с утра до вечера, день за днем… Разве это не геррройство? Я хочу, чтобы каждый песик знал, что он герой, поэтому и придумал вот это «HERRRO», словно рычит пес, поняли прикол?».

Одной из причин приобрести поводок или рулетку, например, из этой коллекции является то, что вся прибыль поступает в фонд спасения животных UAnimals. Патрон занимает должность директора по коммуникациям в этом фонде и заботится о животных, нуждающихся в спасении или защите. Присоединяйтесь к нашей общей цели и давайте вместе помогать Патрону.

Также в 2022 году Компания присоединилась ко многим волонтерским проектам. Донатили на «Народные Байрактары», покупали снаряжение и автомобиль для сотрудников, вступивших в ряды ВСУ. И даже скинулись на приобретение морского дрона вместе с другими участниками Family Business, чтобы приблизить победу Украины.

Купить представленные коллекции и ознакомиться со всеми продуктами можно на сайте waudog.ua.

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