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Ексклюзивні колекції "Colors of Freedom" та "HERRRO" для підтримки України

Ексклюзивні колекції "Colors of Freedom" та "HERRRO" для підтримки України

Київ • УНН

 • 735689 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. За час війни COLLAR Company, яка виробляє інноваційну продукцію для домашніх тварин в Україні, представила декілька колекцій аксесуарів та одягу для улюбленців у патріотичному стилі. 

Колекція «Colors of Freedom»

Цього року Компанії виповнилося 27 років. Прибуток від продажів цих колекцій направляє на розмінування територій України та до фонду порятунку тварин UAnimals.

Патріотична колекція «Colors of Freedom» включає в себе повідці, нашийники, шлеї, рулетки, одяг, адресники, кардхолдери та браслети. Товари для домашніх улюбленців виконані у синьо-жовтих кольорах українського прапору та демонструють єдність та мужність країни.

Ці кольори стали символом свободи, незалежності та сили волі українців. Тепер власники пухнастиків можуть створювати сімейні луки разом, висловлюючи підтримку та любов до Батьківщини, України, таким чином.

Першою складовою цієї колекції став всім відомий PULLER, тренувальний снаряд для собак. Задля цього Компанія COLLAR перший раз порушила 11-річне правило та виготовила його не у фіолетовому кольорі, а у синьо-жовтому.

Але найбільш важливим є те, що купуючи представлену колекцію, ви допомагаєте у розмінуванні території України. Прибуток від продажів Компанія направляє на ці потреби та допомогу ДСНС.

Колекція «HERRRO» за участю Пса-сапера Патрона

Спільними зусиллями Компанія та найвідоміший Пес-сапер України Патрон розробили нову серію амуніції та аксесуарів. Представлена колекція нашийників, повідців, шлей, адресників та рулеток має назву «HERRRO» та покликана зробити кожного улюбленця героєм. Колекцію схвалив Пес Патрон та особисто обнюхав. Вона має на меті показати, що будь-який улюбленець може бути героєм, незважаючи на його популярність чи кількість підписників. Будь-то безпритульний, породний чи безпородний, з дивними звичками чи без. Усі песики України — герої зараз.

Що говорить сам Пес Патрон про колекцію «HERRRO»: «Я вважаю, що взагалі кожна собака є героєм для себе чи своїх власників. Не боятись грому чи вибухів, чекати годинами, поки прокинуться твої люди, і тільки тоді тягнути їх під час зливи на вулицю. Любити їх, незважаючи на те, що вони тримають нас на суворій дієті все життя, а якщо хтось без сім‘ї — чекати на неї у притулку чи на вулиці від ранку до вечора, день за днем… Хіба це не геррройство? Я хочу, щоб кожен песик знав, що він герой, тому і придумав ось це «HERRRO», наче ричить пес, зрозуміли прикол?».

Однією із причин придбати повідець чи рулетку, наприклад, із цієї колекції є те, що весь прибуток надходить до фонду порятунку тварин UAnimals. Патрон займає посаду директора із комунікацій у цьому фонді та дбає про тварин, які потребують порятунку чи захисту. Долучайтеся до нашої спільної мети та давайте разом допомагати Патрону.

Також у 2022 році Компанія долучилася до багатьох волонтерських проєктів. Донатили на «Народні Байрактари», купували спорядження та автівку для співробітників, які вступили до лав ЗСУ. Та навіть скинулися на придбання морського дрону разом із іншими учасниками Family Business, щоб наблизити перемогу України.

Придбати представлені колекції та ознайомитися із усіма продуктами можна сайті waudog.ua.

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