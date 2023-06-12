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Экс-руководителя из Samsung задержали за кражу коммерческой тайны для завода в Китае

Киев • УНН

 • 644482 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Бывшего топ-менеджера Samsung Electronics Co. в Южной Корее задержали и обвинили в похищении коммерческих секретов гиганта чипов для строительства завода по производству микросхем в Китае, сообщает Yonhap, пишет УНН.

Экс-руководителя из Samsung задержали за кражу коммерческой тайны для завода в Китае

Детали

65-летний бывший руководитель, чье имя не разглашается, стал обвиняемым в нарушении законов о защите промышленных технологий и предотвращении недобросовестной конкуренции, согласно заявлению окружной прокуратуры Сувона. Он, как указано, пытался использовать украденные технологии и данные для создания конкурирующего завода микросхем в Китае, всего в 1,5 километрах от оригинального завода Samsung Electronics в Сиане.

По сообщениям, бывший руководитель получил инвестиции стоимостью 460 миллиардов вон (около 357 млн долл.) от китайских инвесторов и построил пробный завод по производству микросхем в Чэнду на основе конфиденциальной технологии Samsung. Его команда, которая включала около 200 сотрудников, по его указаниям занималась получением и использованием коммерческих секретов, включая дизайн полупроводников Samsung, отмечает издание.

Эта утечка информации привела к крупным убыткам для Samsung, оцениваемым по меньшей мере в 300 миллиардов вон (около 233 млн долл.). Прокуратура также предъявила обвинения шести другим лицам, связанным с этими преступлениями.

Напомним

В Сингапуре арестовали учёного за сотрудничество со спецслужбами Китая.

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