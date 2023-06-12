Экс-руководителя из Samsung задержали за кражу коммерческой тайны для завода в Китае

Детали

65-летний бывший руководитель, чье имя не разглашается, стал обвиняемым в нарушении законов о защите промышленных технологий и предотвращении недобросовестной конкуренции, согласно заявлению окружной прокуратуры Сувона. Он, как указано, пытался использовать украденные технологии и данные для создания конкурирующего завода микросхем в Китае, всего в 1,5 километрах от оригинального завода Samsung Electronics в Сиане.

По сообщениям, бывший руководитель получил инвестиции стоимостью 460 миллиардов вон (около 357 млн долл.) от китайских инвесторов и построил пробный завод по производству микросхем в Чэнду на основе конфиденциальной технологии Samsung. Его команда, которая включала около 200 сотрудников, по его указаниям занималась получением и использованием коммерческих секретов, включая дизайн полупроводников Samsung, отмечает издание.

Эта утечка информации привела к крупным убыткам для Samsung, оцениваемым по меньшей мере в 300 миллиардов вон (около 233 млн долл.). Прокуратура также предъявила обвинения шести другим лицам, связанным с этими преступлениями.

Напомним

В Сингапуре арестовали учёного за сотрудничество со спецслужбами Китая.