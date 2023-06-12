Екскерівника з Samsung затримали за крадіжку комерційної таємниці для заводу у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Колишнього топ-менеджера Samsung Electronics Co. у Південній Кореї затримали та звинуватили у викраденні комерційних секретів гіганта чіпів для будівництва заводу з виробництва мікросхем у Китаї, повідомляє Yonhap, пише УНН.
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65-річний колишній керівник, чиє ім'я не розголошується, став обвинуваченим у порушенні законів про захист промислових технологій і запобігання недобросовісній конкуренції, згідно з заявою окружної прокуратури Сувона. Він, як вказано, намагався використати вкрадені технології та дані для створення конкуруючого заводу мікросхем у Китаї, усього за 1,5 кілометра від оригінального заводу Samsung Electronics в Сіані.
За повідомленнями, колишній керівник отримав інвестиції вартістю 460 мільярдів вон (близько 357 млн дол.) від китайських інвесторів і побудував пробний завод з виробництва мікросхем у Ченду на основі конфіденційної технології Samsung. Його команда, яка включала близько 200 співробітників, за його вказівками займалась отриманням і використанням комерційних секретів, включаючи дизайн напівпровідників Samsung, зазначає видання.
Цей витік інформації призвів до великих збитків для Samsung, оцінюваних щонайменше у 300 мільярдів вон (близько 233 млн дол.). Прокуратура також висунула обвинувачення шістьом іншим особам, пов'язаним з цими злочинами.
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