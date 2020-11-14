Экс-капитана ФК “Рубин” приговорили к 12 годам колонии общего режима
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Бывший капитан ФК “Рубин” Сергей Харламов получил наказание в виде 12 лет лишения свободы за мошенничество, передает УНН со ссылкой на “ТАСС”.
Харламова приговорили к 12 годам исправительной колонии общего режима, как фигуранта уголовного дела о финансовой пирамиде.
Он признан виновным в совершении преступлений, а именно в организации преступной группировки и мошенничестве.
Остальные фигуранты получили сроки от 9,5 лет в колонии общего режима до 13,5 лет.
Заметим, что 47-летний Харламов — воспитанник казанского футбольного клуба “Рубин”, выступал на позиции защитника. Играл за клубы “Рубин”, “Нефтехимик” (Нижнекамск) и “Диана” (Волжск). Был капитаном команды с 1999 года. Завершил карьеру футболиста в 2004 году.