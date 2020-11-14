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Екскапітана ФК “Рубін” засудили до 12 років колонії загального режиму

Екскапітана ФК “Рубін” засудили до 12 років колонії загального режиму

Київ • УНН

 • 16580 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Колишній капітан ФК “Рубін” Сергій Харламов отримав покарання у вигляді 12 років позбавлення волі через шахрайство, передає УНН з посиланням на “ТАСС”.

Харламова засудили до 12 років виправної колонії загального режиму, як фігуранта кримінальної справи про фінансову піраміду.

Його визнано винним в скоєнні злочинів, а саме в організації злочинного угруповування та шахрайстві.

Решта фігурантів отримали терміни від 9,5 року в колонії загального режиму до 13,5 років.

Зауважимо, що 47-річний Харламов — вихованець казанського футбольного клубу “Рубін”, виступав на позиції захисника. Грав за клуби “Рубін”, “Нафтохімік” (Нижньокамськ) і “Діана” (Волжск). Був капітаном команди з 1999 року. Завершив кар’єру футболіста в 2004 році.

Українські Національні Новини

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