Екскапітана ФК “Рубін” засудили до 12 років колонії загального режиму

Харламова засудили до 12 років виправної колонії загального режиму, як фігуранта кримінальної справи про фінансову піраміду.

Його визнано винним в скоєнні злочинів, а саме в організації злочинного угруповування та шахрайстві.

Решта фігурантів отримали терміни від 9,5 року в колонії загального режиму до 13,5 років.

Зауважимо, що 47-річний Харламов — вихованець казанського футбольного клубу “Рубін”, виступав на позиції захисника. Грав за клуби “Рубін”, “Нафтохімік” (Нижньокамськ) і “Діана” (Волжск). Був капітаном команди з 1999 року. Завершив кар’єру футболіста в 2004 році.