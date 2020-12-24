Экс-главе Черниговской РГА запретили выходить из дома на Новый год
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил домашний арест бывшему председателю Черниговской районной государственной администрации Сергею Журману, который "погорел" на взятке в 10 тысяч долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"В среду, 23 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда продлила срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему председателю Черниговской районной государственной администрации. Подозреваемому запрещено покидать место жительства за исключением необходимости получения медицинской помощи. Срок действия меры пресечения - до 5 января 2021 года включительно", - говорится в сообщении.
Сообщается, что подозреваемый также обязан: прибывать в орган досудебного следствия, к прокурору, следователю, судье и в суд по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя или прокурора; уведомлять следователя, осуществляющего досудебное расследование в уголовном производстве или прокурора об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение следователю, который осуществляет досудебное расследование, или уполномоченному государственному органу свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Добавим, 6 ноября 2020 года следственный судья Печерского районного суда города Киева применил в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области Сергея Журмана, который "погорел" на взятке в 10 тысяч долларов.
Как сообщалось, по данным правоохранителей, в ноябре 2020 года в Черниговской области глава РГА требовал и получил 10 тыс. долларов за изменение целевого назначения земли.