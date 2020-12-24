Ексголові Чернігівської РДА заборонили виходити з дому на Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив домашній арешт колишньому голові Чернігівської районної державної адміністрації Сергію Журману, який "погорів" на хабарі у 10 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
“У середу, 23 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту колишньому голові Чернігівської районної державної адміністрації. Підозрюваному заборонено залишати місце проживання за виключенням необхідності отримання медичної допомоги. Строк дії запобіжного заходу — до 5 січня 2021 року включно”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підозрюваний також зобов’язаний: прибувати до органу досудового слідства, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого або прокурора; повідомляти слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні або прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування або уповноваженому державному органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в України.
Додамо, 6 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області Сергія Журмана, який “погорів” на хабарі у 10 тисяч доларів.
Як повідомлялося, за даними правоохоронців, у листопаді 2020 року у Чернігівській області голова РДА вимагав та одержав 10 тис. доларів за зміну цільового призначення землі.