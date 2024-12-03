Экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Емельянова отправили под стражу до 30 января
Киев • УНН
Артура Емельянова взят под стражу до 30 января 2025 года без права на залог. Его подозревают в получении взяток за вынесение "нужных" судебных решений и участия в преступной организации.
Печерский райсуд Киева 3 декабря избрал адвокату и экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 января 2025 года без права на залог. Его подозревают в вынесении "правильных" судебных решений за взятки, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Следствие обвиняет Емельянова в получении взятки и участии в преступной организации, в которую также входили родственники, адвокаты и работники Высшего хозяйственного суда. Также ему инкриминируют получение взятки за решение, которое он принял в 2008-м году как судья Хозяйственного суда Донецкой области.
"Емельянов, действуя умышленно, по сговору и согласию с другим участники организации, которая была организована бывшим председателем Высшего хозяйственного суда Украины для совершения преступлений" — сказал во время заседания суда прокурор Богдан Мазурук.
В то же время сторона защиты Емельянова заявила, что будет подавать апелляцию на это решение суда.
Ранее
ГБР задержало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины - Артура Емельянова - за участие в преступной организации. Подозреваемый входил в группу, которая за взятки выносила "нужные" решения по хозяйственным спорам.