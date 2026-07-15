Экс-судье объявили подозрение за хулиганство: достал пистолет из-за замечания о русской музыке
Киев • УНН
Бывшему судье сообщено о подозрении в хулиганстве с применением оружия. Инцидент произошел в мае 2026 года, когда он громко слушал русскую музыку и сделал три выстрела.
Бывшему судье в Киеве сообщено о подозрении из-за инцидента, когда после замечания из-за громкого прослушивания российской музыки во дворе дома он достал пистолет, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.
Детали
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры судье Шевченковского районного суда Киева в отставке сообщено о подозрении в хулиганстве с применением оружия", - говорится в сообщении.
Установлено, что "в начале мая 2026 года мужчине, который на тот момент был действующим судьей Шевченковского районного суда Киева, сделали замечание из-за того, что вечером в машине неподалеку от детской площадки он громко слушал российскую музыку". "На замечание судья отреагировал нецензурной бранью, вышел из машины и начал конфликт. Во время ссоры он достал огнестрельное оружие, демонстративно привел его в боевую готовность и направил в сторону оппонентов. При этом на просьбы людей успокоиться он не реагировал", - сообщили в прокуратуре.
Один из мужчин, как сообщается, "повалил судью на землю, чтобы забрать оружие, однако тот успел сделать три неприцельных выстрела, создав реальную угрозу жизни и здоровью людей, находившихся рядом и бывших свидетелями конфликта".
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