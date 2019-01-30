Экс-судье Игорю Зваричу отказали в условно-досрочном освобождении
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Коллегия судей Тернопольского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокурора Сиховского отдела Львовской местной прокуратуры №1 на решение Галицкого районного суда г. Львова по условно-досрочного освобождению от дальнейшего отбывания наказания осужденного Зварыча И.С. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского апелляционного суда, передает УНН.
"Удовлетворяя представление начальника Галицкого районного сектора по вопросам пробации филиала государственного учреждения "Центр пробации" во Львовской области об увольнении Зварыча И.С., суд первой инстанции исходил из того, что осужденный отбыл более 3/4 срока дополнительного наказания, добросовестным поведением и отношением к труду доказал свое исправление. Свое решение местный суд обосновал тем, что последний оказывал бесплатную правовую помощь гражданам, а также обжаловал постановление о его освобождении от должности судьи Львовского апелляционного администраты ного суда, то есть совершает действия, направленные на восстановление на работе", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что 22 января 2016 осужденный состоял на учете в Галицком районном секторе по вопросам пробации филиала государственного учреждения "Центр пробации" во Львовской области. Срок отбывания наказания завершался 10 января 2019.
С данным выводом коллегия судей не соглашается, поскольку обжалование Зварычем И.С. постановления Верховной Рады Украины от 18.12.2008 №698-VI о его освобождении от должности судьи Львовского апелляционного административного суда хотя и являются действиями, направленными на восстановление на работе, но не подтверждают его добросовестное отношение к труду.
Также не может быть подтверждением добросовестного отношения к труду характеристика, выданная исполнительным директором адвокатского объединения "Павленко и Партнеры", согласно которой Зварыч И.С. во время пребывания в Менской колонии №91 (пгт. Макошино Менского района Черниговской области), оказывал бесплатную правовую помощь местным жителям, поскольку он не был официально трудоустроен в этой организации. Других данных о трудоустройстве и добросовестного отношения к труду Зварыча И.С. не установлено.
"При таких обстоятельствах коллегия судей Тернопольского апелляционного суда приходит к выводу, что апелляционная жалоба прокурора Сиховского отдела Львовской местной прокуратуры №1 следует удовлетворить, а постановление Галицкого районного суда г. Львова об условно-досрочном освобождении Зварича И.С. - отменить", - добавили в суде.
Как сообщал УНН, бывшего председателя Львовского апелляционного суда Игоря Зварича, который был осужден за взяточничество, освободили от наказания на основании постановления Оболонского районного суда Киева.
Напомним, уголовное дело в отношении Зварыча было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. Долларов взятки за принятие незаконного решения. Зварич скрывался, но был задержан в марте 2009 года. 20 сентября 2011 Оболонский райсуд Киева вынес приговор по делу Зварича. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах.