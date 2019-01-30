Екс-судді Ігорю Зваричу відмовили в умовно-достроковому звільненні

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурора Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 на ухвалу Галицького районного суду м. Львова щодо умовно-дострокового звільнення від подальшого відбування покарання засудженого Зварича І.С. Про це повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду, передає УНН.

"Задовольняючи подання начальника Галицького районного сектору з питань пробації філії державної установи "Центр пробації" у Львівській області про звільнення Зварича І.С., суд першої інстанції виходив з того, що засуджений відбув понад 3/4 строку додаткового покарання, сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення. Своє рішення місцевий суд обґрунтував тим, що останній надавав безкоштовну правову допомогу громадянам, а також оскаржив постанову про його звільнення з посади судді Львівського апеляційного адміністративного суду, тобто вчиняє дії, спрямовані на поновлення на роботі", - йдеться у повідомленні.

Судом встановлено, що з 22 січня 2016 р. засуджений перебував на обліку в Галицькому районному секторі з питань пробації філії державної установи "Центр пробації" у Львівській області. Строк відбування покарання завершувався 10 січня 2019 р.

З даним висновком колегія суддів не погоджується, оскільки оскарження Зваричем І.С. постанови Верховної Ради України від 18.12.2008 №698-VI про його звільнення з посади судді Львівського апеляційного адміністративного суду хоч і є діями, спрямованими на поновлення на роботі, але не підтверджують його сумлінне ставлення до праці.

Також не може бути підтвердженням сумлінного ставлення до праці характеристика, видана виконавчим директором адвокатського об’єднання "Павленко і партнери", відповідно до якої Зварич І.С. під час перебування у Менській колонії №91 (смт. Макошине Менського району Чернігівської області), надавав безкоштовну правову допомогу місцевим жителям, оскільки він не був офіційно працевлаштований в цій організації. Інших даних стосовно працевлаштування та сумлінного ставлення до праці Зварича І.С. не встановлено.

"За таких обставин колегія суддів Тернопільського апеляційного суду приходить до висновку, що апеляційну скаргу прокурора Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 слід задовольнити, а ухвалу Галицького районного суду м. Львова про умовно-дострокове звільнення Зварича І.С. – скасувати", - додали у суді.

Як повідомляв УНН, колишнього голову Львівського апеляційного суду Ігоря Зварича, який був засуджений за хабарництво, звільнили від відбування покарання на підставі ухвали Оболонського районного суду Києва.

Нагадаємо, кримінальну справу щодо І.Зварича було порушено у грудні 2008 року – він підозрювався в отриманні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.Зварич переховувався, однак його було затримано у березні 2009 року. 20 вересня 2011 року Оболонський райсуд Києва ухвалив вирок у справі І.Зварича. Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабарів в особливо великих розмірах.

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