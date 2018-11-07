Экс-совладельца агрохолдинга "Мрия" Гуту отпустили под личное обязательство
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства прежнему совладельцу агрохолдинга "Мрия" Николаю Гуте, которого разыскивали и экстрадировали из Швейцарии за совершение мошенничества на сумму 799 млн 300 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
"Вчера Шевченковский суд избрал гражданину Гуте меру пресечения в виде личного обязательства", - сказали в Генпрокуратуре, отметив, что процессуальный надзор за следствием по делу будет осуществлять прокуратура города Киева.
Как сообщал УНН, в 2014 году агрохолдинг "Мрия", который считался одним из крупнейших в Украине, объявил дефолт, а его владельцы исчезли со значительной суммой денег.
Напомним, в январе 2015 года Министерство внутренних дел объявило в розыск совладельца агрохолдинга "Мрия" Николая Гуту. Его данные были размещены на странице разыскиваемых лиц, скрывающихся от органов власти.
Датой его исчезновения значилось 31 марта 2014 года.
Кроме того, в 2015 году нардеп Антон Геращенко сообщал, что "Мрия Агрохолдинг" и его генеральный директор Гута к августу 2014 имели перед украинскими и иностранными кредиторами финансовые обязательства в объеме 1,3 млрд долл.
В этом году СМИ писали о том, что Николай Гута, который скрывается от украинских правоохранительных органов по обвинению в мошенничестве, решил продать Villa Glory - одну из самых дорогих вилл, которые в последние годы появлялись на немецком рынке недвижимости.
По данным расследования DW, многое указывает на то, что часть этих средств могла быть использована для строительства роскошного имения в Баварии.
Напомним, со Швейцарской Конфедерации в Украину экстрадировали гражданина, который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, повлекшее материальный ущерб на общую сумму 799 млн 300 тыс. грн.